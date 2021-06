Mattinata, Baia delle Zagare torna visitabile ma solo per pochi con pass

Mattinata (Foggia), 03/06/2021 – (retegargano) Baia dei Mergoli o Baia delle Zagare (a seconda se preferite i merli o il profumo dei fiori d’arancio) è una delle spiag­ge più famose (e celebrate nonché fotografate) al mondo. E’ accessibile via mare e via terra. In que­st’ultimo caso c’è però bisogno di un pass. Infatti nel corso degli anni il Comune di Mattinata (cui spetta for­nire i pass da ritirare nell’ufficio di corso Matino presso Palazzo Barretta, sede muni­cipale), è passato dai 30 ai 20 pass attuali al giorno. Quest’anno poi in vista della consueta calata di massa dell’estate (la quale scatterà come di consueto con il solstizio del 21 giu­gno), l’esecutivo comunale si è affrettato a provvedere. E lo ha fatto con la delibera del 13 maggio 2021.

In sintesi l’accesso è consentito solo alle persone non dirette alle due strutture titolari di conces­sione demaniale e allo scopo di allargare la platea di fruitori tra il rilascio di un pass e l’altro devono passare almeno sei giorni. Il rilascio del pass consente di intrattenersi sul tratto di spiaggia demaniale che separa le due aree oggetto di concessione per l’intera giornata del rilascio, ovve­ro dalle ore 9 alle ore 19. Se poi si ha voglia di scarpi­nare, ovviamente sempre via terra, a disposizione c’è il cosiddetto “sentiero dell’amore”: un percorso at­trezzato che va da Baia dei Mergoli a Vignanotica (in corrispondenza, via mare, la celebre falesia del Gargano in quel tratto, dà il meglio di sé in quanto a concentrato di bellezza). (retegargano)