News sul nuovo film di Pio & Amedeo: trama e quando uscirà al cinema

Foggia, 03/06/2021 – (fanpage) Dopo lo straordinario successo di Felicissima sera condito di numerose polemiche, Pio e Amedeo sono pronti a tornare al cinema. Il duo comico pugliese, formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è attualmente sul set del nuovo film. Il titolo è “Belli ciao” e la regia è di Gennaro Nunziante, che ha diretto alcune delle pellicole che hanno consacrato Checco Zalone: Cado dalle nubi; Che bella giornata; Sole a catinelle e Quo vado?.

Ma di cosa parla il nuovo film che vede protagonisti Pio e Amedeo? I dettagli trapelati sono ancora pochi, ma è già possibile sapere l’idea alla base della trama di Belli ciao. Pio e Amedeo non trovano un accordo quando si tratta di scegliere se sia meglio continuare a vivere al Sud come ha fatto Amedeo Grieco o trasferirsi al Nord come ha scelto di fare Pio.

“Speriamo che il 1 gennaio 2022 riusciremo ad arrivare nelle sale, con i cinema aperti”.

Lo scorso ottobre, Pio e Amedeo si sono visti costretti a interrompere la lavorazione del film Belli ciao per via della pandemia causata dal Covid. Attualmente, però, sono tornati sul set e stanno lavorando duro per portare a termine questo progetto. (fanpage)