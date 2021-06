Quando la stupidità diventa sistema. La lezione di Bonhoeffer e del filosofo Stiegler

Pare che la più grande nemica della ragione non sia tanto la cattiveria, quanto piuttosto la stupidità, che i francesi chiamano bêtise.

Lo aveva capito, durante il nazismo, il grande teologo tedesco e pastore protestante D. Bonhoeffer, quando, in una lettera inviata dal carcere dove venne rinchiuso da Hitler, scrisse: “Per il bene la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Contro il male è possibile protestare, ci si può compromettere, in caso di necessità è possibile opporsi con la forza; il male porta sempre con sé il germe dell’autodissoluzione, perché dietro di sé nell’uomo lascia almeno un senso di malessere. Ma contro la stupidità non abbiamo difese”.

Questa contrapposizione è stata ripresa, alcuni anni fa, dal grande filosofo B. Stiegler che in diverse sue opere definisce la stupidità–bêtise non tanto come l’ignoranza di chi non sa, ma l’ignoranza di chi non sa rendersi libero dall’ideologia e dalle tecnologie del consumo. Certo, la stupidità c’è sempre stata, ma oggi, fa notare Stiegler, essa non presenta più aspetti di natura individuale, ma assume carattere “sistemico”.

E ciò, a detta sempre di Stiegler, è accaduto da quando l’industria dell’intrattenimento – anni fa con la televisione, oggi attraverso il web – ha pensato di investire su di essa, sfruttandola come un’enorme opportunità economica per fare soldi. Una nuova merce di scambio utilizzata da quello che il filosofo Byung-Chul Han, nel suo libro dal titolo “Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere”, ha chiamato “capitalismo delle emozioni”.

Ma non ci può essere investimento economico senza consumatori disposti a comprare i beni che vengono prodotti. E non ci può essere consumo senza controllo sociale. I consumi, infatti, non sono spontanei, legati cioè a bisogni veri, riconducibili alla nostra condizione naturale. Al contrario, essi vengono innescati mediante la creazione artificiale di bisogni che dal filosofo H. Marcuse sono stati definiti “indotti”.

In altri termini, certi prodotti non li compriamo perchè ne sentiamo il bisogno, ma ne sentiamo il bisogno perché qualcuno (di solito in modo invisibile) ci induce a desiderarli, avendo in mano il grande potere di manipolarci, facendoci credere che non ne possiamo fare a meno. Questo schema ha fatto la fortuna del capitalismo degli anni Sessanta e, ora, di quello che sfrutta il marketing delle emozioni, facendo leva su quel fenomeno che sempre Stiegler chiama “telecrazia”.

In definitiva, qualcuno si è accorto che in condizione di stupidità le persone comprano con molta più facilità. Specie per il fatto che, come diceva il filosofo G. Deleuze, “il mercato usa le parole senza concetto”. L’industria dell’intrattenimento ha compreso che la stupidità avrebbe potuto costituire il più grande strumento di controllo sociale da utilizzare per incentivare il consumo di quei prodotti che, se usassimo l’intelligenza, non compreremmo mai.

Stiegler descrive la bêtise come quella condizione dove ciò che manca è la riflessività e, quindi, l’attenzione. E questo fa molto comodo a quello che egli definisce “capitalismo pulsionale”. Di fronte a questa “captazione dell’attenzione”, ci troviamo senza difese. Non ci sono filtri, e perciò dentro di noi, entra di tutto, in modo disorganizzato e convulso. Ci troviamo in tal modo esposti al potere della seduzione e della facile fascinazione, generando un sottile e diffuso ottundimento delle coscienze.

L’istupidimento, scriveva ancora Bonhoeffer, si ha quando l’uomo viene “derubato della sua indipendenza interiore”. Altro che alienazione, di cui spesso, nel passato, è stata incolpata, a volte giustamente altre volte esageratamente, la religione. Ora, invece, nell’epoca post-religiosa una nuova religione si delinea all’orizzonte: da un lato si è andata affermando la “religione delle cose”, ridotte a sole merci di scambio da consumare nella logica dell’usa e getta, e dall’altro la religione delle cosciente vuote che inseguono desideri, trasformati prima in bisogni indotti e poi in richieste capricciose.

Insomma, stiamo assistendo a una vera e propria colonizzazione delle coscienze, delle emozioni, degli affetti, dei desideri, delle relazioni, la quale mette in campo nuove forme di estraneazione, che, a sua volta, crea nuove forme di dipendenza e, di conseguenza, di assuefazione.

Allora, si comprende perché oggi le nuove forme di cattiveria, più che di scelte consapevoli sono figlie della stupidità dominante, la quale, spesso, si associa alla noia, di cui forse è anche un po’ figlia, facendoci perdere a sua volta il gusto delle cose semplici.

Come si può arginare tutto questo? Penso solo che ciò sia possisbile con il ritorno alla ragione intesa come capacità di problematizzare e di porre domande, usando la meraviglia come antidoto contro il virus della saturazione che prima ci stordisce e ci inebetisce, e poi ci manipola, influenzandoci e condizionandoci non poco. In condizione di stupidità è molto più facile essere illusi, e, di conseguenza, lo è altrettanto rimanere delusi.

Lo stupido (come dice l’etimo latino “stupĭdus”, da “stupēre”) è colui che, mancando di discernimento, si stupisce per ogni cosa, anche per ciò che non lo merita, dando così credito a tutto. Ecco qui uno strano paradosso: abbiamo smesso di essere “credenti” e siamo diventati tutti “creduloni”. Se è così, allora il primo compito della ragione è quello di salvare lo stupore per consentirci di meravigliarci di fronte a ciò che merita tutta la nostra attenzione e considerazione. Oggi lo stupore è prigioniero delle pulsioni e non più figlio del discernimento di cui è regista la ragione insieme al cuore.

Infatti, solo la meraviglia – vera molla del sapere che dà sapore – può riaccendere il lume della ragione e, unitamente ad essa, la passione del cuore. Perchè la conoscenza non è solo intelletto, ma anche passione e cuore, sentimento ed emozione. Se la ragione illumina, il cuore scalda.

Insomma, ci vuole un nuovo illuminismo, il cui ruolo non è tanto quello di smascherare la vecchia religione fatta di credenze e di superstizioni, ma piuttosto essere capace di restituirci la libertà interiore, unita a quella riflessività necessaria per difenderci da qualsiasi forma di manipolazione e di sussunzione, come la chiamerebbe Marx. Per mettere in discussione lo strapotere della telecrazia, che, a detta di Stiegler, sta rischiando di compromettere la stessa democrazia.

Non so se oggi dobbiamo fare percorsi sulla ragione per amarla o sulla stupidità per evitarla. O se forse non sia necessario fare ambedue le cose. Insomma, penso che sia arrivato il momento di tornare a pensare, per mettere in atto una nuova e profonda rivoluzione che sia allo stesso tempo intellettuale e spirituale.

E per farlo non ci vogliono lauree o chissà quali corsi affidati a esperti di turno che pensano di sapere tutto, tranne l’arte del vivere. Ho imparato più dalla saggezza di vita di tanti anziani, piuttosto che da tanti intellettuali improvvisati e pieni solo del proprio sterile sapere.

Tornare a pensare, per evitare la stupidità, significa solo due cose: chiedersi sempre la ragione di ciò che facciamo e interrogarsi sulle conseguenze che le nostre scelte possono produrre, su di noi e sugli altri. Sul nostro presente e sulle future generazioni.

Ma tutto questo è possibile solo se torniamo educare sul serio e sempre, in ogni circostanza, dentro e fuori la scuola, ciascuno con la propria fetta di responsabilità. Perché in gioco non è solo la conoscenza come strumento di progresso, ma la nostra stessa umanità. Sempre Bonhoeffer scriveva che la stupidità è non tanto un “difetto del’intelletto”, quanto piuttosto un “difetto di umanità”. Gli uomini non nascono stupidi, ma vengono resi tali.

Per questo motivo, ciò che saremo dipenderà dalle nostre scelte, se esse saranno dettate dalle nostre pulsioni, controllate da chi ha il potere di usarle contro di noi, o dalla ragione e dal cuore, che ci rendono vigili e attenti, impegnati non solo nelle nostre vite private, ma anche come costruttori di comunità.

A cura di Michele Illiceto, 03 giugno 2021