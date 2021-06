Quarato: “Inopportuna la visita di Cavaliere da Iaccarino, si lavorava alla revoca”

“Quello che sta avvenendo a Foggia è una ferita per la città, abbiamo lavorato per dare un contributo ma ci siamo trovati di fronte a un muro perché evidentemente gli interessi erano altri, stando a quello che leggiamo. In tutto questo il cittadino scompare, non viene preso in considerazione. Quando D’Attis dice ‘esame di coscienza’ io dico: tutti? Certo, ma qualcuno di più”. Giovanni Quarato, già consigliere comunale del M5s, è intervenuto durante la trasmissione di Antenna sud sul futuro politico di Foggia ricordando la campagna elettorale del 2019 e il suo svolgimento. “Alle scorse comunali abbiamo fatto una scelta di mentalità basata sui nostri temi, inoltre nel centrosinistra le liste avevano molti transfughi dal centrodestra”. Quando Emanuele si è detto aperto su tutti i temi mettendo da parte le antiche polemiche Quarato ha risposto : “Sì sui temi della trasparenza, legalità, bene comune, sostegno ai più deboli, se deve però essere una sommatoria elettorale no. Al ballottaggio andammo da soli, non avevamo la sponda nazionale come oggi”. La visita di Cavaliere da Iaccarino, già commentata da Emanuele, è stata ritenuta “inopportuna politicamente” da Quarato. Noi abbiamo depositato dal primo momento la mozione di revoca nei confronti dell’allora presidente del consiglio poi discussa con tutti.

Per noi era più importante la questione amministrativa. Vado un pizzico fiero del fatto che nessuno mi abbia ritenuto abbastanza amico dal ritenere di potermi confidare i problemi. Dal notaio siamo andati 3 volte, era quasi diventata una scampagnata”.

Insomma è vero che il centrodestra cade sotto i colpi della magistratura, ma è anche vero, sottolinea Quarato, che la mozione contro Iaccarino, le firma dal notaio hanno avuto una loro rilevanza. “Penso che non siamo tutti uguali, e che anche nel centrodestra ci siano persone perbene. Credevamo che il centrodestra si sarebbe sfaldato perché qualcuno di loro sarebbe venuto con noi, ma non è andata così”.

Il segretario regionale della Lega Roberto Marti, intervistato, ha ribadito: “La Lega ha lavorato per le dimissioni di Landella, siamo stati noi a trainare il centrodestra, crediamo nella magistratura. Abbiamo una bella classe dirigente e per noi questa è una ripartenza”.