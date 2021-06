Manfredonia, 03/06/2021 – (repubblica) Sanità post Covid, in Puglia 434 mila in lista d’attesa: è iniziata la corsa alle prenotazioni. Il 16 per cento non ha ancora una data adeguata. La Regione: “Questo è soltanto l’inizio – dicono dalla Regione – Nel momento in cui saranno sbloccate totalmente le prenotazioni programmabili, le prestazioni in attesa rischiano di superare ampiamente il mezzo milione”