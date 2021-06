Venerdì 4 giugno a Crispiano il vertice di Fratelli d’Italia Puglia

Domani, venerdì 4 giugno, si terrà il vertice di Fratelli d’Italia in provincia di Taranto.

Nella mattinata di domani, nella Masseria Amastuola di Crispiano (TA), i consiglieri regionali si incontreranno con i neo nominati coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia e i deputati pugliesi del Partito di Giorgia Meloni, per tracciare le linee future e le prossime strategie del percorso politico in Puglia. La stampa è convocata alle ore 12.