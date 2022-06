‘Baffino’: “L’omicidio di Silvestri? Un piacere a Marco Raduano, per vendicare la morte di Gianpiero Vescera”

StatoQuotidiano.it, 03 giugno 2022. Informazioni sull’omicidio di Giuseppe Silvestri a Monte Sant’Angelo e sul proprio ruolo all’interno del clan Romito-Ricucci-Lombardi. E’ quanto ha riferito in sede di interrogatorio lo scorso 2 maggio 2022, presso gli uffici del R.O.S. dei Carabinieri di Bari, dinanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dr. Ettore Cardinali, il pregiudicato Antonio Quitadamo, nato a San Giovanni Rotondo il 19.09.1975, noto come ‘Baffino’, che, come il fratello Andrea, ‘Baffino junior‘, ha di recente espresso la propria volontà di collaborare con la Giustizia.

Il profilo

Antonio Quitadamo era cardine fondamentale del clan dei mattinatesi, legati all’organizzazione mafiosa capeggiata da Matteo Lombardi, rivale dei montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone per il controllo criminale del promontorio. “Baffino” era già detenuto per una lunga serie di reati ed è stato arrestato nello scorso dicembre 2021 nel corso dell’operazione antimafia “Omnia Nostra”.

I collaboratori di giustizia

Il pentimento di Antonio Quitadamo si aggiunge a quelli del fratello Andrea, del manfredoniano Antonio La Selva e dei viestani Danilo Della Malva, Orazio Coda e Giovanni Surano, tutti alleati tra loro.

L’interrogatorio

In sede di interrogatorio, lo scorso 2 maggio a Bari, Antonio Quitadamo ha detto di aver deciso di collaborare con la Giustizia per dare un futuro ai figli al di fuori del contesto criminale in cui ha vissuto.

Dinanzi al Sostituto Procuratore dr. Ettore Cardinali, l’uomo ha riferito di far parte del clan Romito-Ricucci-Lombardi dal 2007-2008, con gruppo operante su Mattinata, Manfredonia, Vieste, Monte Sant’Angelo, e San Marco in Lamis.

La suddivisione del territorio e la ricostruzione delle alleanze secondo le dichiarazioni di Baffino

Su Mattinata, come riferito da ‘Baffino’ in sede di interrogatorio, c’era Francesco Pio Gentile, detto passaguai, Notarangelo Francesco ‘natale‘, Andrea Quitadamo, fratello di Antonio, Francesco Scirpoli, ‘il lungo‘, oltre a Michele Silvestri che aiutava all’occorrenza.

Su Monte Sant’Angelo c’era Pasquale Ricucci, detto ‘fic secc’ o ‘filippo’, e Matteo Lombardi, ‘il carpinese’, con ruoli di comando. Poi Antonio Renzulli, ‘il siciliano’, Pietro La Torre, ‘pì-pì‘, Michele e Leonardo D’Ercole.

Su San Marco in Lamis ci sarebbe Luigi Ferro, Giuseppe Gravina e fino al 2016-2017 i fratelli Tommaso ed Angelo Martino. Su Manfredonia c’erano Mario Luciamo Romito, Franco Romito, deceduti (…).

Con Mario Luciano Romito, come detto in sede di interrogatorio, c’erano anche Bruno Renzulli, Mario Scarabino, zio di Pasquale Ricucci, Giuseppe Pio Impagnatiello, detto Zurigo, e Lista Catello.

Su Vieste dalla morte di Angelo Notarangelo c’è Marco Raduano, con Vescera, Omar Trotta, Giorgio Quitadamo, Danilo Della Malva. Raduano e Della Malva, secondo Quitadamo, sono entrati a far parte del clan dopo l’omicidio di Gianpiero Vescera, cognato di Raduano, nel 2016, con omicidio avvenuto durante un periodi di detenzione di Raduano nel carcere di Lecce. In seguito, secondo le parole di Antonio Quitadamo in sede di interrogatorio, Raduano sarebbe andato a chiedere aiuto a Ricucci Pasquale, per il tramite di Danilo Pietro Della Malva.

Dopo la sua liberazione dal carcere di Lecce, Raduano si è rivolto a Ricucci che gli ha dato piena disponibilità in cambio di denaro al mese come forma di “messa a disposizione”.

Dopo la morte di Mario Luciano Romito su Mattinata, secondo ‘Baffino’, gli è subentrato Francesco Scirpoli. Su Manfredonia erano Ricucci e Lombardi. Il gruppo, secondo ‘Baffino’, si occupava di rapine a portavalori, droga, estorsioni, appalti anche su lavori pubblici. Il gruppo avrebbe commesso numerosi omicidi.

Relativamente all’omicidio di Giuseppe Silvestri a Monte Sant’Angelo, a commetterlo, secondo Antonio Quitadamo, sono stati Marco Raduano e Matteo Lombardi per vendicare la morte di Gianpiero Vescera, che sarebbe stato prima colpito da Matteo Pettinicchio, per poi fuggire, ma per poi ricevere il “colpo di grazia” da citato Giuseppe Silvestri .Un omicidio, secondo Antonio Quitadamo, commesso per fare un piacere a Raduano, entrato nel gruppo degli stessi, qualche mese prima.