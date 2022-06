Benedetta la stazione Carabinieri di Stornarella al termine delle celebrazioni del 2 Giugno

StatoQuotidiano.it, 03 giugno 2022. In occasione della Festa della Repubblica, al termine della cerimonia religiosa e di una deposizione di Corona al monumento dei caduti, il parroco della Chiesa Santa Maria Beata Vergine Don Angelo Mercaldi si è recato presso la Stazione Carabinieri di Stornarella e, in una cerimonia riservata, alla presenza del Sindaco Massimo

Colia, Vice Presidente A.N.C.I., e dell’amministrazione comunale, ha benedetto gli uffici e il personale militare, ringraziandoli per il costante impegno che dedicano alla sicurezza del territorio.

Recentemente la Stazione di Stornarella, presidio territoriale di particolare importanza per quel territorio, ha visto l’ultimazione di lavori di ristrutturazione che hanno consentito di renderla più fruibile al cittadino, anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche, agevolando l’afflusso ai disabili, e più confortevole per i Carabinieri che vi dimorano.