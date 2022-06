Detenzione e spaccio coca e hashish, giovane viestano condannato a 1 anno e 4 mesi

Vieste. Condannato a 1 anno, 4 mesi e giorni 20 di reclusione C.F. di anni 20 di Vieste per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish.

Il giovane viestano, gravato da precedenti penali specifici, era stato arrestato il 12 maggio scorso dai Carabinieri della Tenenza di Vieste per il possesso di circa sette grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi, e di ventisei grammi di hashish, rinvenuti a seguito di una perquisizione domiciliare nella sua abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di un ordigno esplosivo artigianale e numerose munizioni trovate dai militari nella stessa abitazione alla fine di settembre 2021.

Oltre allo stupefacente venivano rinvenuti e sequestrati numerosi ritagli di buste di plastica utilizzati per il confezionamento della sostanza in dosi, un bilancino di precisione e una somma di denaro di euro 1.320, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A seguito dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo il Giudice del Tribunale monocratico di Foggia disponeva l’ulteriore misura degli arresti domiciliari presso altra abitazione e rinviava l’udienza al 24 maggio a seguito della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difensore avv. Angelo Rinaldi; udienza che si concludeva con la condanna dell’imputato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione.