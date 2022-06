Gargano senza medici e con mln di turisti in arrivo, Nigri: “Tavolo di crisi”

FOGGIA, 03/06/2022 – (gazzettamezzogiorno) Anche l’Asl di Foggia, come il policlinico Riuniti, nelle mani di un commissario. Antonio Nigri, l’ex direttore sanitario, è subentrato il 27 maggio all’ex dg Vito Piazzolla che dopo aver svolto due mandati e un commissariamento aveva esaurito tutti i bonus per restare.

Tocca allora a Nigri, il medico ex politico (è stato sindaco di Monte Sant’Angelo e assessore alla Provincia) gestire un passaggio non facile per la sanità foggiana. Partiamo dal primo alert sulla plancia di comando, la mancanza di medici a Vieste e oltre 2 milioni di turisti in arrivo. Come la mettiamo? «Attiveremo a breve un tavolo di crisi per garantire i servizi tutta l’estate in tutte le zone maggiormente in sofferenza, il Gargano tra queste.

Contiamo sull’alleanza già forte con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. Anche i sindaci ci aiutino. Purtroppo stiamo pagando lo scotto dovuto alla soppressione delle Usca (i medici di continuità assistenziale: ndr), dal 30 giugno dovremo farne a meno. Ci auguriamo che il flusso si orienti verso la Guardia medica e la guardia medica turistica». (gazzettamezzogiorno)