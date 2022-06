Orta Nova – Giovane donna di vent’anni tenta il suicidio nelle ultime ore. È il secondo episodio del genere nel corso delle ultime 12 ore. 12 ore di una sequenza di notizie sconvolgenti nella cittadina capofila dei Cinque Reali Siti.

Stamattina, alle 5.00, un triste risveglio a causa del rinvenimento del corpo di una donna di mezza età in una delle vie centrali della città. E dalla ricostruzione pare che la persona in questione si sia lanciata dal quinto piano. Suicidio, quindi.

Nonostante i soccorsi immediati, per la donna non c’è stato nulla da fare. Nella tarda mattinata, è giunta poi la notizia della morte di due uomini ortesi di circa quarant’anni rimasti coinvolti in un incidente sulla strada extraurbana tra Orta Nova e Stornara.

Nel pomeriggio, quindi, la notizia del tentativo di suicidio di un’altra donna, una ventenne, che sembrerebbe di secondo piano del palazzo dove abiterebbe.

Secondo alcune voci, la giovane donna sarebbe incinta. Pare fosse stata ricoverata in un reparto di psichiatria nei giorni scorsi. Immediati sono giunti i soccorsi: un elisoccorso è atterrato nella cittadina per prestare tempestivamente gli aiuti necessari alla giovane donna.

Daniela Iannuzzi