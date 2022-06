In ricordo del dottor Paolo Robustelli, il 4 e il 5 giugno memorial a Manfredonia

StatoQuotidiano.it, 03 giugno 2022. E’ già passato un anno da quel triste giorno in cui il carissimo dott. Paolo Robustelli, terapista della riabilitazione e quotato professionista di questa nostra Manfredonia, è volato in cielo.

Sono tanti, tantissimi gli amici e gli estimatori che lo hanno ricordato in occasione di una affollata cerimonia religiosa di pochi giorni fa.

Paolo non è stato solamente un validissimo operatore nell’ambito sanitario ma ha sempre avuto occhi e il cuore attento verso le categorie fragili.

Cinque anni meravigliosi come volontario dell’Associazione Sportiva per Disabili Delfino, contraddistinguono il suo grande impegno nell’ambito sociale e sportivo, con un unico importante obiettivo, quello dell’inserimento e della socializzazione di persone con difficoltà relazionali, motorie e sensoriali.

Per questo evidente motivo e per la grande, significativa e positiva traccia che ha lasciato in vita, per Paolo, l’Associazione Sportiva per Disabili Delfino e la Direzione de l’Arena Sport Center (già impianti sportivi Salvemini), di concerto con la famiglia, hanno organizzato un Memorial che comprende due momenti dall’intenso significato: uno culturale e il secondo di impegno sportivo e sociale.

Sabato 4 maggio, alle ore 19.30 presso il Chiostro del Comune, interno al Palazzo municipale, alla presenza della famiglia, dei parenti, degli amici e dei tanti che lo hanno conosciuto e amato, sarà presentato, con l’intervento del Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice, un libro, una pubblicazione che comprende una raccolta di pensieri e testimonianze in onore di Paolo.

Sempre per ricordare tutta l’umanità di questa splendida persona, e per ribadire il suo impegno nel mondo dello sport e del sociale, domenica mattina, alle ore 11:30, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, presso l’Arena Sport Center (già Impianti Sportivi Salvemini) si svolgerà, con scopo integrativo, una gara di calcio fra atleti e calciatori dell’Associazione Delfino e amici e conoscenti del carissimo Paolo Robustelli, troppo presto volato in cielo e con un vuoto incolmabile lasciato nella memoria di chi l’ha conosciuto.

Chiunque interessato, ovviamente, è il benvenuto, per abbracciare ancora una volta il caro dott. Paolo Robustelli.