La protesta dei pescatori di Manfredonia al Parlamento europeo

I temi affrontati: i finanziamenti e le opportunità europee per lo sviluppo del territorio. Nel corso dell’incontro un focus particolare è stato dedicato all’emergenza che sta interessando i pescatori d’Italia, ed in particolare, la marineria di Manfredonia in stato di agitazione da più di una settimana a causa del caro gasolio. Immediato il contatto tra gli uffici di Bruxelles ed i pescatori stoicamente in sciopero sulle banchine del porto. Durante la telefonata, è giunto il contributo tecnico sulle reali problematiche che saranno parte integrante della lettera che l’Onorevole Vuolo invierà ad horas al Commissario europeo delegato alla pesca, Virginijus Sinkevičius.

Nella missiva l’europarlamentare forzista chiederà al Commissario, sulla scorta di ulteriori contributi nazionali ed europei, in che modo si potrebbe intervenire per un effettivo sostegno e rilancio del settore. “Avrò cura di chiedere la disponibilità della DG Mare della Commissione europea e quindi del Commissario Sinkevičius per un incontro con gli operatori e le associazioni di categoria qui a Bruxelles. L’obiettivo è informare l’esecutivo europeo sulle reali criticità a cui va data risposta. Ricordiamo che stiamo parlando di un settore strategico per l’economia italiana. Non posso infine non ringraziare il Sindaco Rotice per avermi informata e messa in collegamento con le realtà sipontine, tra le marinerie storiche più importanti d’Italia”, questo è quanto dichiarato dall’Onorevole Lucia Vuolo (PPE/Forza Italia) al termine dell’incontro.