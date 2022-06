Manfredonia, Fabrizio: “Ecco la verità sull’aumento della TARI”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/06/2022 – “Facile raccontare favolette alla città, attraverso post sui giornali locali e social, ma meglio sentire la doppia campana e magari farlo con tutti i protagonisti presenti all’interno del Consiglio Comunale. E cosa può essere più esplicativo di un video sui fatti? È frustrante come amministrazione, dover sempre difendersi su cose dette a metà o raccontate in modo distorto.

Nella fattispecie sono state utilizzate entrambe le soluzioni. Nell’opportunità di mettere a disposizione della città la sola VERITÀ, propongo una sintesi di ciò che è accaduto nel Consiglio Comunale, in modo che la nostra comunità, si faccia un’idea del percorso ben strutturato e di alta attenzione che l’amministrazione si prefigge nel domani che verrà, considerando l’aspetto sensibile dell’argomento. Controllo sull’ASE e renderla virtuosa sono per l’amministrazione punti fermi.

MA ORA SPIEGHIAMO IN MODO ELEMENTARE I FATTI.

Le tariffe TARI sono regolate dal PEF (piano economico finanziario) validate dall’agenzia Regionale AGER PUGLIA, tenendo conto dei costi del Comune e dell’ASE, quindi nessun aumento è deciso da questa amministrazione, ma il tutto deriva da dati empirici dei relativi costi sostenuti e validati da AGER, che ha il compito di controllarli e poi redigere il tutto con gli opportuni dati, che fanno riferimento alla gestione dei due anni precedenti.

MA ADESSO SPIEGHIAMO DA DOVE VIENE LA SOLITA MISTIFICAZIONE DEGLI ACCADIMENTI DA PARTE DELL’OPPOSIZIONE. Si accusa la maggioranza di aver votato gli aumenti TARI. UDITE, UDITE… Le tariffe approvate dall’AGER rispondono a COSTI DI GESTIONE DELL’ANNO 2020, non mi sembra appartenga a questa amministrazione l’annualità in questione, ma ci accusano ugualmente.

COSÌ SON FATTI… L’espressione dell’opposizione in aula consiliare (riferito esclusivamente ai presenti, ma anche per chi non si dissocia, pur non presente) sbatte i piedi su una gestione del 2020, come se questa maggioranza, fosse in amministrazione già da quella data. INVECE DI ESPORRE I VERI FATTI DOVUTI DA UNA EREDITÀ PESANTISSIMA, che non abbiamo bisogno di raccontare.

ORA RACCONTIAMO DELLE AGEVOLAZIONI VOTATE ESCLUSIVAMENTE DALLA MAGGIORANZA. Nel medesimo punto votano a sfavore delle agevolazioni e precisamente del 36% e del 50% sulla quota variabile, per le famiglie ed imprese che hanno subito un reale colpo d’ascia per via della Pandemia.

ECCOVI LA VERITÀ DEI FATTI. Ora andiamo agli aumenti validati dall’AGER, che per animo di ripetizione si riferiscono alla gestione anno 2020.

Aumenti: Per 1 persona € 1,65

Per nucleo di 2 persone € 2,72

Per nucleo di 3 persone 0,37 centesimi

Per un nucleo di 4 persone € 29,74

Per un nucleo di 5 persone € 50

Totale degli aumenti spalmato su 27.000 utenze € 180.000

Ora passiamo alle agevolazioni (non votate dall’opposizione)

Le agevolazioni predisposte e votate dalla sola maggioranza, superano l’handicap degli aumenti, validati dall’AGER, con un saldo 5 volte maggiore. € 1.004.556,79 di agevolazioni (rispetto a € 180.000 di aumento), che andranno ripartite sia per le utenze domestiche € 507.427,00, che per le utenze non domestiche € 497.129,79.

Quindi riproponiamo sinteticamente, le diverse considerazioni in modo che la città possa comprendere come stanno le cose. L’ AGER convalida le tariffe, che riguardano costi relativi all’anno 2020 e la sola maggioranza approva agevolazioni per mitigare le difficoltà di famiglie ed imprese. SCUSATE SE ABBIAMO SBAGLIATO A VOTARE A FAVORE di agevolazioni per famiglie ed imprese, ingoiando costi riferiti ad una gestione (2020 ereditata) neanche di nostra competenza, ma metteremo gli interessi della città, sempre al primo posto.

La nostra gestione sarà sempre quella del buon padre di famiglia ed possibile che si facciano errori, ma non è questo il caso. Per il resto vi lascio al video esplicativo .

ALTRO GIRO ALTRA CORSA”.

MARY FABRIZIO Consigliera Comunale della lista Strada Facendo – Rotice Sindaco