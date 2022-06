Manfredonia, Schiavone: “A Cerignola la Tari è stata ridotta, da noi cresce”

A Cerignola hanno ridotto la Tari effettuando un taglio per tutte le utenze non domestiche con una riduzione progressiva sulle utenze domestiche superiori a 60 mq.. Per adottare queste misure ci vuole coraggio e visione. Coraggio e visione che latitano a Manfredonia dove la maggioranza guidata dal sindaco Rotice ha approvato a cuor leggero un aumento pari al 9% della TARI, mentre le forze di opposizione, in seno al consiglio provavano in tutti i modi a far prevalere le ragioni del NO votando contro un provvedimento che impoverisce soprattutto le famiglie più numerose.