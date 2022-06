Polemica animali nel circo: “A Manfredonia è nato un cucciolo di pinguino”

Tutti animalisti ed ambientalisti oggi, ammiro la vostra perseveranza… io in primis sono contro gli abusi sugli animali, ma, eliminare il circo con gli animali, tutto questo accanimento non lo tollero se poi andate allegramente in famiglia a far visita a zoo, acquari, o se in casa avete animali che potrebbero vivere serenamente in natura, o se il negozio di animali li vende, o se si aspetta per far accoppiare animali e rivenderli a prezzi altissimi o se gettiamo a terra carte o mangiate la carne ecc..oppure se ci nascondiamo dietro a una parolina messa davanti a tutto “BIO” per rendere una situazione secondo voi migliore accettabile, quando poi il rischio di maltrattamenti vi è comunque…