Turismo Bari: pieno 99% strutture, Decaro ‘bel traguardo’

Bari, 3 giugno 2022, (ANSA) – A Bari il 99% delle strutture ricettive è occupato fino a domenica. Lo scrive sui social il sindaco Antonio Decaro. “In questo fine settimana attraverso il motore di ricerca di Booking.com si può fare una rapida ricerca e riscontrare che il 99% delle strutture è occupato fino a domenica.

Questo è un bel traguardo, innanzitutto per la città e per tutti gli operatori del sistema turistico che dopo anni di difficoltà e incertezza stanno tornando a lavorare”.

“I turisti sono tornati e sono già tantissimi in città” dice Decaro, che precisa: ‘certamente non è merito del sindaco, ma il risultato di uno sforzo corale fatto in questi anni sullapertura dei contenitori culturali, sulla creazione di un indotto turistico cittadino, insieme alla Regione Puglia, alle agenzie regionali, ad Aereoporti di Puglia, alle strutture ricettive e a tutti gli operatori pubblici e privati che hanno scelto Bari per investire con iniziative come eventi, film, manifestazioni e congressi. Oggi i turisti scelgono Bari, conoscono Bari, la attraversano e ci vivono per qualche giorno.

Questo è un grande patrimonio e una grande opportunità che non dobbiamo sprecare. Tutti insieme. Quindi – conclude il sindaco nel post -, rimbocchiamoci le maniche perché l’estate sta per cominciare”. (ANSA)