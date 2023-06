Foggia-Pescara: allo “Zaccheria” per la prima volta ci sarà il VAR

FOGGIA – Presentare la sfida tra Foggia e Pescara è quasi inutile dato che è una partita che si presenta da sola. Da una parte il team abruzzese guidato da Zdenek Zeman, dall’altra la formazione pugliese che dopo aver eliminato il Crotone si candida per un posto in paradiso. Gara che già entra nella storia perché allo Zaccheria per la prima volta ci sarà il Var.

Con il raggiungimento della semifinale dei playoff di Serie C, sarà certo il primo utilizzo della tecnologia VAR (Video Assistant Referee) allo stadio Zaccheria.

Come confermato da Maurizio Ciampi, responsabile e designatore degli arbitri della Serie C, a supporto della consueta quaterna arbitrale, ci saranno dunque le figure del VAR e dell’AVAR, che, in caso di errore, potranno intervenire, con un procedimento che prevede tre fasi:

Informazione dell’arbitro di una decisione da rivedere; Visione da parte di VAR e AVAR delle immagini video, con spiegazione al direttore di gare di quanto accaduto; Decisione finale da parte dell’arbitro in campo, a seguito di consultazione del monitor

Il sistema tecnologico non potrà dunque essere utilizzato “a chiamata” da parte di calciatori o allenatori delle due squadre, e, soprattutto, potrà intervenire solamente nelle seguenti quattro situazioni:

Convalida di un gol (in caso di azioni fallose o posizioni di fuorigioco nello svolgimento dell’azione); Convalida di un calcio di rigore; Cartellino rosso diretto (mai per doppio cartellino giallo) Errore di identità (ossia quando viene ammonito o espulso il calciatore errato).

