Foggia ricorda crollo via De Amicis, deposizione corona 10 anni dopo

Foggia, 3 giugno 2023. Verrà deposta una corona domani 4 giugno in via De Amicis a Foggia per commemorare il 9° anniversario del tragico crollo avvenuto il 3 giugno 2014. I fatti accaddero alle ore 3.50, a causa di un’esplosione causata da una fuga di gas. Furono 4 gli appartamenti sventrati.

Morirono i coniugi Giuseppina Fiore, di 29 anni, Luigi Veneziano, gommista di 37. Alcuni giorni dopo la tragedia, perse la vita una terza persona, l’85enne Antonio Morelli, vicino di casa della giovane coppia, dal cui appartamento sarebbe partita la fuga di gas fatale.

Per la ricorrenza il Comune di Foggia ha istituito la rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli interessati all’evento, in Via E. De Amicis nella rientranza compresa tra il civ. 22 e il civ. 28 per il giorno 04 giugno 2023 a partire dalle ore 8.00 e sino al termine della cerimonia.