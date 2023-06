Manfredonia. “Mia figlia minore pedinata e inseguita da un uomo, presenterò una denuncia”

StatoQuotidiano.it, 03 giugno 2023. “Ha suonato ripetutamente con la sua auto per attirare l’attenzione di mia figlia. Lei era sola e stava tornando a casa. Continuava a fare gesti, per invitarla ad entrare in macchina. Si è messo anche in doppia fila, per aspettarla. Non contento, mentre mia figlia ha tentato di andare via, ha urlato: ‘vieni verso l’ospedale, ti aspetto’. E’ assurdo, queste persone vanno fermate”.

E’ il racconto a StatoQuotidiano della signora Paola (nome di fantasia), mamma di una ragazza di 17 anni, “vittima di un vero e proprio pedinamento, ieri verso le ore 21.15 in via Torre dell’Astrologo, via delle Antiche Mura”.

“Ho seguito la vicenda praticamente in diretta. Mia figlia mi ha chiamato e ho continuato a parlare con lei”.

“Le ho detto di entrare in un bar e aspettare l’arrivo di mio marito, ma quest’uomo, se tale si può definire, ha continuato a suonare per poi pedinarla. E’ una persona sicuramente sopra la cinquantina, alla guida di una utilitaria (una Fiat Pianda, secondo il racconto della donna, ndr). Volevo dire a questa persona che si deve vergognare. Sono tra l’altro in attesa, e potete immaginare lo stress che questa situazione mi ha generato”.

Per i fatti, la donna ha preannunciato una denuncia/querela verso ignoti.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it