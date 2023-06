Manfredonia, incendio in via Galilei: anziani intossicati

MANFREDONIA (FOGGIA) – Potevano esserci conseguenze gravi in via Galileo Galilei a Manfredonia a causa di un incendio di una pentola in una cucina del terzo piano di una palazzina. Nella tarda serata di ieri alcuni residenti hanno allertato il 115 dopo aver notato un odore di bruciato che persisteva nella zona.

I vigili del fuoco di Manfredonia hanno controllato tutte le attività commerciali e gli appartamenti prima di scoprire un tegame in fiamme all’interno di un appartamento al terzo piano abitato da due anziani che non si erano accorti del grosso rischio corso.

È stato necessario anche l’intervento del 118 per una leggera intossicazione degli anziani. I soccorritori fanno appello ai vicini ed ai parenti degli anziani nel non lasciarli mai soli.