“Salviamo la casa di riposo A. Rizzi”. Studenti incontrano il vescovo

MANFREDONIA (FOGGIA) – Non si fermano gli studenti del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, i quali, dopo aver scritto una lettera aperta alla città per mettere al centro dell’attenzione dei cittadini, delle associazioni e della politica locale, la situazione della casa di riposo “A. Rizzi” che è a rischio chiusura, orq incontrano la città e in particolare gli amministratori locali e regionali per discutere con essi una possibile soluzione. Inoltre, gli studenti hanno chiesto anche di incontrare Padre Franco Moscone, per chiedere il suo sostegno morale.

L’incontro si terrà lunedì 5 giugno alle ore 19.00 presso l’auditorium “C. Serricchio” (Palazzo Celestini). A tale incontro sono stati invitati anche i consiglieri comunali tramite lettere inviata alla Presidente del Consiglio.

I ragazzi ci tengono a sottolineare che tale iniziativa, nata all’interno di un percorso didattico di Educazione civica e di cittadinanza attiva, durato l’intero anno scolastico, ha solo una valenza di natura didattica e, quindi, formativa, quale espressione di una progressiva maturazione della propria coscienza civile. Ricordano pertanto che loro unico obiettivo era, ed è tutt’ora, solo quello di risvegliare la città e sensibilizzarla a tale problema. Non puntano il dito contro nessuno.

Inoltre, fanno sapere che, prima della chiusura della scuola, sono impegnanti in un gesto puramente simbolico, quale quello di raccolta fondi per dare un sostegno economico alla Casa “A. Rizzi”. Sia chiaro – ribadiscono – che si tratta solo di un gesto simbolico, che non ha alcuna pretesa di risanare i conti della Casa. E vorrebbero che anche altri in città, privati cittadini e associazioni, si unissero a loro.

All’incontro, come già ricordato, oltre al vescovo Padre Franco Moscone, sono stati invitati ufficialmente il commissario attuale della Casa, Dott. Forte, i rappresentanti dall’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Ing. G. Rotice e dell’assessora alle politiche sociali, la dott.ssa Pennella, e il consigliere regionale avv. Paolo Campo che conosce bene alcune questioni. La cittadinanza è invitata!