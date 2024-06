Sabato 1° Giugno a Candela, nel cuore della Daunia, si è celebrato un matrimonio perfetto tra gusto, tradizione e musica: la Sagra dell’Asparago, giunta alla sua 27esima Edizione.

Già dalle 20, presso la Cooperativa Agricola “La Croce-Farascuso” in Località Canestrello 32, il pubblico accorreva numeroso per un appuntamento che non solo ha deliziato il palato ma che ha raccontato anche la storia e la cultura di un territorio ricco di sapori autentici.

Ad impreziosire l’evento ci hanno pensato Micky Sepalone e Angela Piaf, con la loro band, presentando in anteprima il “Canta Napoli Summer Festival”, partito appunto da Candela, con la sua data zero, per poi fare numerose tappe in Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Lazio e probabilmente anche in Calabria. Il calendario del tour è in continuo aggiornamento, si prevendono diversi appuntamenti tra Gargano e Daunia da Giugno e Settembre.

I due artisti hanno mostrato al pubblico la versione aggiornata di “Canta Napoli 2.0: La Storia della Canzone Napoletana in un Concerto Moderno”, uno Spettacolo sempre innovativo nella scaletta e negli arrangiamenti, nel quale si cantano e si decantano i grandi cantautori e poeti di ieri e di oggi come Renato Carosone, Roberto Murolo, Aurelio Fierro, Antonio De Curtis, Libero Bovio, E.A. Mario, Edoardo Nicolardi, Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Nino D’Angelo.

La scaletta, di oltre trenta canzoni, ha coinvolto ed appassionato il pubblico accorso da ogni parte della Provincia, dal barese e dalla Campania. In repertorio cavalli di battaglia come Tu vuò fà l’americano e ‘O sole mio hanno poi lasciato spazio a canzoni più romantiche come Mentecuore e Reginella. Non sono mancati gli inni più emozionanti e coinvolgenti della tradizione partenopea come ‘A Città ‘e Pullecenella e ‘O surdato nnammurato. A fare da cornice alle canzoni classiche ci sono stati insert speciali come Malatìa di Ciccio Merolla, divenuta ormai una hit mondiale, che invita al coro giovani e non.

E poi ancora Guaglione, Malafemmena, Voce ‘e notte, A tazza è cafè, Don Raffaè di De Andrè, Napul’è, Caruso, Cu ‘mme, O sarracino.

Un vasto collage di successi che racconta la Napoli che fu ma anche quella attuale, con significativi riferimenti al Nino D’Angelo di Senza giacca a cravatta e Jesce sole.

Micky Sepalone e Angela Piaf vantano 16 stagioni di successi e oltre 300 concerti all’attivo, tra cui le tappe al Castel dell’Ovo e al Maschio Angioino, nell’ambito delle rassegne «Estate a Napoli» 2021, 2022 e 2023.

“Il Gargano e la Daunia, due territori ricchi di storia, cultura e bellezze naturali, rappresentano un vero gioiello del Sud Italia e noi abbiamo la fortuna di visitarli spesso grazie ai nostri concerti” dichiara Sepalone. “La nostra musica ha il potere di incantare gli spettatori di ogni età, creando un’esperienza emozionante e coinvolgente che li avvicina ai nostri eventi in modo unico e speciale, è questo il senso dell’attività di promozione turistica che svolgiamo nella nostra terra.

Promuovere concerti di musica napoletana nella Daunia è un’ottima strategia per far conoscere il territorio e attrarre nuovi turisti, soprattutto dalla vicina Campania.

I nostri eventi musicali, organizzati in questi luoghi, richiedono impegno, dedizione e una buona dose di creatività. È necessario saper individuare temi e location adatte a creare un’atmosfera che sappia conquistare l’attenzione e il cuore del pubblico, soprattutto quello che giunge da più lontano. Il Comune di Candela è eccellente in questo, ha saputo nel tempo costruire la propria destination branding e la propria identità, ormai unica e riconoscibile” conclude Micky, manager e vocalist della Canta Napoli Band.

Protagonisti della serata sono stati appunto la musica e l’asparago.

Quest’ultimo non è solo un semplice ingrediente, ma un vero e proprio dono della natura. Ricco di vitamine, fibre e minerali, vanta proprietà diuretiche, depurative e antiossidanti. Un toccasana per il benessere del corpo, che si trasforma in protagonista indiscusso di ricette squisite e creative.

Si è trattato di un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di festa e convivialità, assaporando la genuinità dei prodotti locali e scoprendo l’arte culinaria di Candela. Da anni ormai la Sagra richiama tantissimi visitatori, curiosi di scoprire i sapori autentici di questa terra e di vivere un’esperienza enogastronomica unica. Un evento che contribuisce a far conoscere la bellezza e la ricchezza della Daunia.

La Sagra dell’Asparago di Candela è un inno al gusto, alla tradizione e alla cultura. Un evento che celebra la bontà dei prodotti locali e l’importanza di tutelare il patrimonio agroalimentare di Capitanata. Un’esperienza da non perdere per tutti gli amanti del buon cibo e delle atmosfere genuine.

Presenti alla manifestazione il Sindaco di Candela, Nicola Gatta, insieme ai suoi Assessori e Consiglieri Comunali: Gabriella Cicerone, Pasquale Capocasale, Giuseppe De Vitto, Michele Letizia. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Candela e organizzato da Candela Promozione Aps e Soc. Coop. Agr. “La Croce-Farascuso”.

La Cooperativa Agricola “La Croce-Farascuso” è una storica realtà di Candela, nata nel 1960. Si distingue per la sua attività di confezionamento e produzione di ortaggi, in particolare asparagi, conosciuti e apprezzati per la loro qualità e il loro sapore unico.

Qui si coniugano sapientemente metodi di coltivazione tradizionali con tecniche innovative, garantendo prodotti di alta qualità nel rispetto dell’ambiente. La cooperativa si impegna a valorizzare le risorse del territorio, promuovendo l’asparago di Candela come eccellenza gastronomica locale. La produzione segue i principi dell’agricoltura sostenibile, garantendo un minor impatto ambientale e un prodotto sano e genuino.

La Cooperativa Agricola “La Croce-Farascuso” è un esempio di eccellenza pugliese che coniuga tradizione, innovazione e impegno per il territorio, così come fanno Micky Sepalone e Angela Piaf coi loro progetti.