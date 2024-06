“I cittadini di Manfredonia devono essere consapevoli che il loro voto determinerà il destino della città per i prossimi cinque anni. È fondamentale che il sindaco eletto possieda le competenze e la capacità necessarie per affrontare con decisione ed equilibrio le problematiche e le opportunità che si presenteranno. Ma è altrettanto importante valutare la squadra di governo che il sindaco intende formare. Personalmente, ho sempre operato con trasparenza e posso vantarmi del gruppo di lavoro che sta collaborando con me, pronto a mettere in pratica un programma concreto e realizzabile.”

Vincenzo Di Staso, candidato sindaco di Manfredonia per una coalizione di centrodestra, è convinto che i suoi concittadini sapranno fare una scelta ponderata nelle elezioni dell’8 e 9 giugno, basata sulla qualità della proposta elettorale e sulla serietà di chi dovrà affrontare i problemi del centro sipontino.

Il candidato, sostenuto dall’ex sindaco Gianni Rotice, continua: “Fin dal primo giorno di campagna elettorale, abbiamo espresso con chiarezza le nostre posizioni. Anche nella fase di composizione della nostra coalizione, abbiamo mantenuto la nostra integrità, rifiutando compromessi e allontanando chiunque volesse candidarsi con noi portando con sé bagagli di scandali in cambio di voti. I cittadini di Manfredonia sono stanchi di vedere riemergere simboli e personaggi che in passato hanno portato la città al declino, e che preferisco non ricordare. Il voto è l’unico strumento che i cittadini hanno per premiare o punire la politica. Per questo, sono sicuro che l’orgoglio dei manfredoniani si manifesterà nelle urne, garantendo a Manfredonia una guida competente e capace di ascoltare i problemi quotidiani dei miei concittadini.”

Lo riporta Foggiatoday.it