Domani pomeriggio, a partire dalle ore 15.30 in Piazzetta Mercato, Elly Schlein , segretaria nazionale del Partito Democratico, arriverà a Manfredonia per sostenere Domenico La Marca , candidato sindaco per la coalizione “Insieme per Manfredonia”.

“La presenza a Manfredonia di Elly Schlein, a pochi giorni dal voto per le amministrative e per le europee, rappresenta un momento importante per la nostra comunità politica e per la nostra campagna elettorale.

Apprezzo da tempo il lavoro coraggioso di Elly, prima in Europa e poi in Italia, e credo sarà interessante ascoltare le sue idee e condividere con tutto il nostro popolo il suo entusiasmo. Assieme a lei ribadiremo alcuni valori politici imprescindibili per Manfredonia, l’Italia e l’Europa: un lavoro che sia finalmente giusto, una crescita sostenibile, una sanità efficiente, opportunità per tutte e tutti e un Mezzogiorno non più fanalino di coda del nostro Paese”, le parole di Domenico La Marca, candidato sindaco.