Riceviamo e pubblichiamo

“Spett. Presidente Marcello Danisi,

siamo un gruppo di ex-dipendenti dell’azienda di nettezza urbana Ase spa (Azienda Servizi Ecologici) sita in Manfredonia (FG) alla Località Pariti di Caniglia – Zona PIP sn – insula 48/49

Nel novembre del 2021 venne emesso un bando per la selezione pubblica di n. 12 addetti di livelli J e di n. 5 addetti di livello 1/B area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del CCNL di settore “utilitalia”. I vincitori avrebbero ottenuto un contratto a tempo determinato dalla validità di anni 1 al termine del quale avveniva la trasformazione a tempo indeterminato.

Gli idonei non vincitori sarebbero finiti in due distinte liste per i livelli sopra citati per le successive chiamate di lavoratori stagionali e assunti a tempo indeterminato nel caso di pensionamenti o al raggiungimento di anni 1 di servizio. Dai risultati delle varie prove siamo risultati idonei non vincitori e per tale motivo inseriti nelle liste. Da giugno 2022 con vari contratti a tempo determinato noi non vincitori, abbiamo raggiunto 11 mesi e 2 settimane di servizio.

Il 26 gennaio del 2024 l’ASE ha assunto 12 unità lavorative 6 (J) e 6 (1/B) per 2 mesi, scavalcando i lavoratori inseriti nelle liste che avevano raggiunto gli 11 mesi di servizio svolto, e assumendo a tempo determinato, lavoratori al disotto degli stessi, precludendoci di fatto il raggiungimento di anni 1 di servizio con la conseguente trasformazione a tempo indeterminato. Come si legge nell’avviso pubblico sopracitato, sono esattamente le esigenze aziendali a dover orientare le assunzioni per offrire un servizio qualitativamente migliore alla città e a nulla vale trincerarsi, come si è fatto, dietro l’inesistenza di un Patto di servizio con il Comune di Manfredonia.

Inoltre, teniamo a sottolineare, la situazione in azienda e prendere in esame l’anno 2023 e parte del 2024 per capire che qualcosa non quadra nelle decisioni e disposizioni aziendali. A dicembre del 2022, i ragazzi chiamati a tempo determinato sono stati chiamati per firmare una proroga di 14 giorni per il mese di gennaio 2023; nel febbraio dello stesso anno 7 operai (J) e 7 operai (1B) vennero ri-chiamati a lavorare fino a fine Maggio;

Alla metà di giugno altre15 unità si sono unite alle 14 già esistenti per sopperire al carico di rifiuti derivanti dall’aumento della cittadinanza, fino a fine settembre;

A metà ottobre l’azienda ha richiamato 15 unità che avrebbero lavorato fino al 2 dicembre e a novembre altre unità fino a fine dicembre 2023. Se si volesse analizzare anche il 2024, saprete che l’azienda a fine gennaio ha assunto 12 unità a tempo determinato come dichiarato prima e dopo aver mandato a casa tre unità che hanno raggiunto quasi un anno di servizio, ha chiamato altri operai dalla graduatoria per farli lavorare fino a fine giugno.

Da questa breve ma accurata analisi, si può intuire che l’azienda è sotto organico e ha bisogno di unità già formate che attualmente sono a casa senza percepire il motivo di questo stop.

Mi preme informarvi che nel 2024 vi sono stati dei pensionamenti e licenziamenti per i quali l’azienda ASE non ha ANCORA provveduto a sostituirli con unità a tempo indeterminato. Ci è stato comunicato tramite voci da dipendenti aziendali che i pensionamenti previsti del 2024 sono stati coperti con le assunzioni fatte ad agosto 2023, ebbene siamo nel 2024, l’azienda non dovrebbe assumere personale per far fronte ai pensionamenti del 2025?

Precisiamo che i 12 vincitori sono divenuti 1B (aumentando i numeri di questi ultimi) e l’azienda preferisce far svolgere il servizio di spazzamento stradale a dipendenti 1B e non J, gravando l’azienda con costi maggiori ed ingiustificati.

Chiediamo pertanto un incontro per capire cosa aspettarci dall’azienda per il prossimo futuro, ovvero poter lavorare già da inizio giugno, come stabilito telefonicamente il 15/05/2024″.

Cordialmente ex lavoratori che vogliono continuare a lavorare presso ASE