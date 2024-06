Oggi, a cinquant’anni dalla strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia, è stato commemorato Luigi Pinto, insegnante di Foggia militante di Avanguardia Operai e della Cgil Scuola, che perse la vita all’età di 25 anni. Questo momento di ricordo è stato il penultimo evento di una serie di iniziative commemorative organizzate dalla Camera del Lavoro di Foggia, Flc Cgil di Capitanata, Anpi e Arci provinciale, con il sostegno del Comune e della Provincia e della Fondazione dei Monti Uniti. La rassegna ha preso il via il 27 maggio con l’apertura della mostra fotografica “Luigi Pinto, una storia per immagini” e si concluderà questa sera con lo spettacolo teatrale “Gino” prodotto dal Teatro della Polvere.

“Abbiamo reso omaggio a questo compagno e a tutti coloro che hanno lottato per difendere l’antifascismo, perché il loro sacrificio non sia mai dimenticato. È nostro dovere proteggere e attuare i valori della nostra Costituzione ogni giorno. Siamo qui oggi per onorare la memoria di Luigi Pinto e di coloro che hanno dato la loro vita per difendere la democrazia e i diritti. Dobbiamo mantenere viva la memoria collettiva, perché senza memoria non c’è futuro”, ha dichiarato Giuseppe Ciuffreda, segretario generale Flc Cgil Foggia, durante la deposizione della corona di fiori presso il monumento.

Luigi Pinto perse la vita il 1 giugno 1974, cinque giorni dopo l’esplosione di una bomba durante una manifestazione a Piazza della Loggia. Insieme ad altri otto morti e oltre 100 feriti, Pinto partecipava alla protesta indetta dal Comitato Permanente Antifascista. I suoi funerali si tennero il 4 giugno a Foggia, con una partecipazione straordinaria della comunità.