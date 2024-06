Giovani

Se la qualità della vita per i bambini a Foggia è già problematica, quella per i giovani è ancora più critica. L’analisi dei dodici parametri che compongono l’indice generazionale del Sole 24 Ore colloca Foggia al quintultimo posto nella classifica generale, peggiorando ulteriormente la situazione già preoccupante rispetto all’anno precedente, quando la provincia era scesa dall’81° al 93° posto. È poco consolante che altre province pugliesi come Taranto e Brindisi siano rispettivamente penultima e terzultima.

Analizzando i singoli parametri, Foggia si distingue in positivo solo in due casi: l’età media al parto, una delle più basse in Italia, e la percentuale di imprese con titolari under 35, dove la provincia ottiene un onorevole quindicesimo posto. Foggia riesce a entrare nella top 50 per i canoni di locazione in zona semicentrale, il numero di matrimoni celebrati ogni mille abitanti, e la percentuale di amministratori comunali under 40. Tuttavia, i risultati nei restanti sette indici sono decisamente sconfortanti.

Per quanto riguarda la variazione percentuale dei giovani residenti tra il 2019 e il 2023, Foggia si piazza all’87° posto con un calo del 0,5%. Il tasso di disoccupazione giovanile è allarmante: il 24,3% dei giovani tra i 15 e i 34 anni è senza lavoro, posizionando la provincia al 93° posto. Ancora peggiore è la situazione delle trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato, che vede Foggia in coda alla classifica.

L’ambito ludico-sportivo e la presenza di locali per i giovani sono altre aree critiche. La disponibilità di aree sportive nel comune capoluogo è carente, come già evidenziato nell’indagine sui bambini. Anche la presenza di bar e discoteche ogni 10.000 residenti under 36 è tra le più basse in Italia. Il numero di spettacoli per 10.000 abitanti under 36 rappresenta un altro punto dolente, con Foggia che si piazza al 101° posto.

Il peggior risultato assoluto per Foggia riguarda l’indice dei laureati: solo il 18,3% dei residenti tra i 25 e i 39 anni possiede una laurea, il che colloca la provincia al 102° posto a livello nazionale.