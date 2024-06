Angelina Mango in Piazza Ottagono: Meet&Greet e Firmacopie del Nuovo Album

Domani, martedì 4 giugno, non perdete l’attesissimo appuntamento con la nuova stella del panorama musicale italiano, Angelina Mango. A partire dalle ore 17, l’artista sarà in Piazza Ottagono per firmare le copie del suo nuovo album “Pokè Melodrama” e incontrare i suoi fan.

Angelina Mango, dal talento straordinario, sta vivendo un periodo di grande successo: dopo aver brillato all’Eurovision Song Contest 2024 e trionfato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “La Noia”, ha conquistato il cuore dei fan e le classifiche musicali. Il suo nuovo album “Melodrama” include collaborazioni con artisti del calibro di Marco Mengoni (“Uguale a me”), Bresh (“Diamoci una tregua”), VillaBanks (“Another World”), e Dani Faiv (“Invece sì”), oltre a molti altri brani che riflettono la varietà dei gusti musicali della giovane artista, scoperta grazie al talent show Amici.

Acquistando il CD “Pokè Melodrama”, disponibile anche presso gli spazi fisici del centro commerciale, sarà possibile accedere al Meet&Greet con Angelina Mango domani, 4 giugno. Non perdete l’occasione di incontrare di persona questa incredibile artista e farvi autografare il suo ultimo lavoro discografico.

