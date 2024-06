Manfredonia.. “Mi dispiace intervenire, togliendo tempo e spazio alla mia campagna elettorale incentrata sull’ascolto e sulla vicinanza ai cittadini, per rispondere ad accuse provocatorie e a tentativi di disinformazione mirata. Qualcuno, in maniera colpevole, sta facendo circolare la notizia che per ascoltare o incontrare me bisogna pagare. Una notizia falsa e tremendamente calunniosa. Da oltre un mese, da quando ho scelto di candidarmi, sto incontrando imprenditori, realtà associative, culturali, sportive e semplici cittadini. Incontri grandi, manifestazioni di piazza, incontri al mio comitato, inaugurazioni di comitati, ma anche giri nei quartieri, piccoli incontri ravvicinati con dieci, venti persone.

Non mi sono mai sottratto, perché credo fermamente nel valore dell’incontro e dell’ascolto, due punti cardini di questa mia campagna elettorale. Anche in questa settimana, l’ultima che ci separa dal voto, sono in programma due appuntamenti pubblici (domani quello con Elly Schlein e la chiusura della campagna) e numerosi appuntamenti più piccoli a contatto con la città.

Ebbene, per colpirmi, non trovando nulla di più eclatante, qualcuno sta strumentalizzando un’iniziativa spontanea organizzata da un gruppo di sostenitori e cittadini che serviva per aiutare la mia campagna di fundraising. L’iniziativa, del tutto spontanea e autogestita, prevedeva un aperitivo in un bar della città e, una parte della quota richiesta, a sostegno delle mie attività.

Considerando che non trovo nulla di scandaloso in un incontro del genere, che si svolgono spesso in altri contesti e anche in campagne elettorali a livello nazionale e internazionale, trovo inaccettabile far passare l’idea che bisogna pagare per ascoltarmi. Avrò fatto più di cento incontri in un mese (ovviamente tutti gratuiti e liberi), dunque chi scrive (e chi pubblica) certi messaggi è in cattiva fede.

Chiedere lecitamente e pubblicamente un aiuto economico per sostenere la campagna elettorale non è uno scandalo o una truffa, ma un segno di correttezza e di umiltà. Scusatemi se non dispongo di capitali personali pronti a essere utilizzati per pagare una campagna elettorale, oppure sostegni pubblici di amici, aziende e imprenditori. La mia campagna elettorale è stata sostenuta da tanti cittadini e dalla mia coalizione.

Tentare di sporcare questa correttezza e il mio impegno in tutti questi giorni è una prova di bassa politica che spero cessi al più presto. La calunnia e la cattiva informazione non fanno bene non alla mia persona, ma alla città.”

Lo dice in una nota Domenico La Marca, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra.