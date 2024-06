Manfredonia. “I manfredoniani devono essere consapevoli che stanno affidando il destino della loro città per i prossimi cinque anni nella mani di un Sindaco che deve avere le giuste competenze e capacità per affrontare con decisione ed equilibrio problemi e opportunità di particolare rilevanza. Ma quello che devono valutare è anche la squadra di Governo che il primo cittadino vorrà comporre. Per quanto mi riguarda ho sempre giocato a carte scoperte e posso vantarmi del gruppo di lavoro che si sta impegnando e che vorrà mettere in pratica un programma fatto di cose concrete”.

Il candidato Sindaco di Manfredonia, per una coalizione di centrodestra, Vincenzo Di Staso è convinto che i suoi concittadini sapranno fare una scelta, per il voto dell’8 e 9 giugno, basata sulle qualità della proposta elettorale e sulla capacità e serietà di chi dovrà dare le giuste risposte ai problemi del centro sipontino.

“Dal primo giorno di campagna elettorale abbiamo sempre espresso con chiarezza le nostre posizioni. Anche in fase di composizione della nostra coalizione non siamo scesi a compromessi mettendo alla porta chi voleva infilarsi come candidato nelle nostre liste, portandosi dietro più di uno scheletro nell’armadio in cambio di un treno di voti. I manfredoniani sono stanchi di vedere riaffiorare simboli e personaggi che in passato hanno affossato questa Città fino ad arrivare a tristi epiloghi, che non ho assolutamente voglia di ricordare. Il voto è l’unico strumento che il cittadino ha per premiare o punire la politica, ecco perchè sono sicuro che l’orgoglio dei manfredoniani emergerà nelle urne garantendo a Manfredonia una guida competente e che abbia una grande capacità di ascolto per i problemi quotidiani che vivono i miei concittadini”.