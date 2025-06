FOGGIA, 3 giugno 2025 – La provincia di Foggia è teatro di una gravissima emergenza ambientale e sanitaria. Negli ultimi trenta giorni si è registrato un inquietante aumento degli sversamenti illegali di rifiuti – in particolare ecoballe – lungo le strade secondarie e nelle aree agricole del territorio, con episodi culminati spesso in incendi dolosi.

I casi più gravi si sono verificati lungo la Strada Provinciale 24 in zona Torretta Antonacci, a Borgo Cervaro, e sulla S.P. 76 nei pressi della frazione Macchia Rotonda, a Manfredonia. Qui, ignoti hanno scaricato tonnellate di rifiuti imballati per poi appiccare il fuoco, generando dense colonne di fumo tossico visibili a chilometri di distanza. Secondo le prime ipotesi investigative, i materiali potrebbero provenire dalla Campania.

Non si tratta di episodi isolati. Le modalità ricorrenti e l’ampiezza del fenomeno fanno pensare a un’azione sistematica e organizzata. L’obiettivo degli incendi, spiegano gli esperti, sarebbe quello di eliminare ogni traccia utile alla tracciabilità dei rifiuti. Ma il prezzo di questa strategia criminale è altissimo: le sostanze tossiche sprigionate dalla combustione contaminano l’aria, si depositano sui terreni agricoli e, con le piogge, penetrano nel suolo e nelle falde acquifere, compromettendo le coltivazioni e la salute pubblica.

L’allarme è stato lanciato con forza dai rappresentanti del Circolo ARCI “Maria Schinaia” e del Circolo Legambiente Gaia di Foggia. “Quello che stiamo vivendo – dichiarano i presidenti, prof. Tonino Soldo e prof. Giuseppe Maccione – è uno scenario già visto, che richiama da vicino la drammatica esperienza della Terra dei Fuochi. Con oltre 618.000 tonnellate di rifiuti industriali già smaltite illegalmente nel Tavoliere, la Capitanata rischia di diventare un nuovo epicentro dell’ecocriminalità italiana”.

Gli sversamenti avvengono per lo più di notte, sfruttando il buio e l’isolamento delle campagne. La natura silenziosa e costante del fenomeno lo rende ancora più difficile da contrastare. Le associazioni denunciano una situazione fuori controllo e chiedono un intervento urgente da parte delle istituzioni.

Tra le richieste avanzate: l’immediata bonifica delle aree inquinate, l’intensificazione dei controlli con l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti più a rischio, l’avvio di un piano di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza e un rafforzamento dell’educazione ambientale, a partire dalle scuole.

“Non ci limiteremo a denunciare – affermano Soldo e Maccione – ma siamo pronti a intraprendere ogni azione pacifica necessaria per difendere il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano. Invitiamo la popolazione, le associazioni e le amministrazioni locali a unirsi a noi in questa battaglia fondamentale per il futuro del territorio. La salute non è negoziabile.”

L’appello è rivolto alle istituzioni a tutti i livelli: Regione Puglia, Prefettura di Foggia, forze dell’ordine e autorità sanitarie. Ma è anche un invito alla partecipazione attiva della società civile, affinché la lotta all’illegalità ambientale diventi una responsabilità condivisa.

“La scuola – concludono – ha un ruolo centrale in questa sfida. Serve un’educazione ambientale che formi cittadini consapevoli e responsabili. La difesa dell’ambiente è un diritto umano fondamentale e un dovere civico che riguarda tutti, ogni giorno.”