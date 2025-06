Simone Inzaghi ha deciso di interrompere con effetto immediato la sua avventura sulla panchina dell’Inter. Dopo un incontro avvenuto oggi con la dirigenza nerazzurra, l’allenatore piacentino ha comunicato la sua intenzione di accettare l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita: guiderà l’Al Hilal, uno dei club più ricchi e ambiziosi del panorama asiatico. Una svolta clamorosa, che lascia l’Inter senza guida tecnica alla vigilia di una stagione delicata e con il Mondiale per Club ormai alle porte.

Il tecnico 49enne, legato all’Inter da un contratto che sarebbe scaduto nel 2025, ha deciso di non proseguire il proprio percorso a Milano dopo le recenti tensioni nate in seno alla società, acuite dalla pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG. La decisione, maturata negli ultimi giorni, è stata formalizzata oggi dopo un colloquio con i vertici del club. A quanto pare, le divergenze su programmi, mercato e ambizioni future avrebbero convinto Inzaghi a chiudere anticipatamente il suo ciclo in nerazzurro.

Per l’Inter si apre ora un momento di forte incertezza. La squadra, reduce da una stagione altalenante culminata con il secondo posto in campionato e la dolorosa sconfitta europea, dovrà prepararsi a breve per l’impegno nel nuovo formato del Mondiale per Club FIFA. Ironia della sorte, anche l’Al Hilal, la nuova squadra di Inzaghi, prenderà parte alla manifestazione: non è escluso che il tecnico possa affrontare subito il suo ex club, in un intreccio dal sapore cinematografico.

Il club saudita, sostenuto da una potenza economica considerevole, ha messo sul piatto una proposta difficile da rifiutare: si parla di un contratto multimilionario che legherà Inzaghi all’Al Hilal per i prossimi tre anni, con uno stipendio netto che supera abbondantemente quanto percepiva all’Inter. Un’occasione che l’ex allenatore di Lazio e Inter ha scelto di cogliere, in linea con il recente trend di tanti tecnici europei che stanno accettando le lusinghe della Saudi Pro League.

Per i tifosi dell’Inter è un duro colpo, arrivato in un momento già complesso. L’addio di Inzaghi, sebbene non del tutto inaspettato, obbliga ora la società a individuare rapidamente un sostituto all’altezza. In pole ci sarebbero alcuni nomi già sondati in passato, ma il tempo stringe: la nuova stagione e il Mondiale per Club sono dietro l’angolo e il rischio di un impatto negativo sulla preparazione è concreto.

Inzaghi lascia l’Inter dopo tre stagioni intense, caratterizzate da alti e bassi, ma anche da successi importanti come due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, oltre alla finale di Champions raggiunta lo scorso anno e quella appena persa contro il PSG. Un percorso che, sebbene a tratti discusso, ha comunque segnato una fase significativa della recente storia nerazzurra.