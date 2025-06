Manfredonia – La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità l’adesione al Protocollo d’intesa promosso dall’Università di Foggia, un importante strumento di collaborazione interistituzionale finalizzato a studiare e affrontare il fenomeno dell’“inverno demografico”, che rappresenta una delle più gravi sfide per l’Italia e per il Mezzogiorno in particolare.

L’iniziativa, coordinata dal Dipartimento di Economia, Management e Territorio (DEMeT) dell’ateneo foggiano, vede già coinvolti la Provincia di Foggia, la società Bechis s.r.l. e il Comune di Manfredonia. Con questa delibera, anche Manfredonia entra ufficialmente in rete, condividendo la necessità urgente di affrontare una crisi che mette a rischio la sostenibilità sociale, economica e demografica dei territori.

Cos’è l’inverno demografico

Con “inverno demografico” si intende una condizione di declino o stagnazione della popolazione, determinata principalmente da un calo della natalità, un aumento dell’età media e della mortalità, e una riduzione dei flussi migratori in entrata. Il fenomeno è ormai consolidato in molte nazioni europee, ma colpisce in modo più grave le aree del Sud Italia, dove alla bassa natalità si somma l’emigrazione di giovani e laureati in cerca di migliori opportunità altrove.

Il recente Rapporto Istat ha lanciato l’ennesimo allarme: negli ultimi dieci anni, l’Italia ha perso quasi 100.000 laureati tra i 25 e i 34 anni, un’emorragia che impoverisce il capitale umano e rallenta lo sviluppo del Paese. La combinazione di invecchiamento della popolazione e fuga dei talenti rende necessario un ripensamento delle politiche pubbliche, della formazione e del lavoro.

I contenuti del Protocollo

Il Protocollo d’intesa approvato dalla Giunta di Manfredonia si articola su una serie di azioni condivise, tutte orientate a conoscere, sensibilizzare e contrastare l’inverno demografico attraverso:

Campagne di informazione e sensibilizzazione , tramite media, social network, convegni e tavole rotonde per stimolare un dibattito pubblico sul tema;

Analisi dei dati demografici , con particolare attenzione all’indicatore dei centenari, considerato sintomo della qualità della vita ma anche segnale dell’invecchiamento in aree a rischio spopolamento;

Valorizzazione del ruolo delle università , con un focus sulla capacità degli atenei, e in particolare dell’Università di Foggia, di trattenere e attrarre giovani talenti, evitando la cosiddetta “fuga dei cervelli”;

Individuazione di strategie di contrasto , tramite studi, buone pratiche e proposte operative su scala locale e sovralocale;

Istituzione di un tavolo di concertazione permanente, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole, università, enti del terzo settore, rappresentanti politici e comunità locali.

Il Comune di Manfredonia ha accolto con favore la proposta, ritenendola un’importante occasione per contribuire attivamente allo sviluppo di una strategia condivisa, fondata sulla collaborazione tra enti pubblici e accademia.

Una decisione a costo zero, ma ad alto impatto strategico

La delibera della Giunta precisa che l’adesione al Protocollo non comporta alcun onere economico, né diretto né indiretto, per il bilancio comunale. La firma dell’accordo sarà affidata al Sindaco, che rappresenterà il Comune di Manfredonia al tavolo dei sottoscrittori. L’atto è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile, in virtù della sua urgenza e rilevanza strategica.

«Il tema dell’inverno demografico – si legge nella delibera – impone alle istituzioni locali una riflessione profonda e l’assunzione di responsabilità. Partecipare a questo protocollo significa contribuire a un lavoro corale di analisi e proposta, mettendo al centro il futuro del territorio e delle nuove generazioni».