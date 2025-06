Manfredonia. La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi il 26 maggio 2025, ha approvato all’unanimità lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune e i titolari di concessioni demaniali marittime per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS) durante la stagione balneare 2025.

L’iniziativa, su proposta dell’Assessore alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche, Dott.ssa Mariarita Valentino, nasce dalla necessità di affrontare in maniera organica l’accumulo di residui vegetali marini – come foglie di Cymodocea nodosa e altre piante acquatiche – lungo il litorale compreso tra il “Panorama del Golfo” e la “Foce del Candelaro”. Questa zona è caratterizzata da ecosistemi costieri di pregio e di interesse naturalistico, la cui gestione sostenibile risulta cruciale sia dal punto di vista ambientale che turistico.

Le biomasse spiaggiate, spesso percepite come rifiuto, svolgono invece un importante ruolo ecologico: contribuiscono alla stabilità della spiaggia, riducono l’erosione costiera e offrono habitat a numerose specie. Tuttavia, nelle spiagge a forte vocazione turistica, la loro presenza può compromettere la fruibilità dell’arenile.

albopretorio_000008477_003_2025_protocollodintesa_gestionebvs-def

albopretorio_000008481_001_ode_061stt_18850

Per questo motivo, il Comune ha scelto di replicare l’esperienza positiva del 2024, formalizzando anche per il 2025 un protocollo che disciplina le modalità di gestione delle BVS, in conformità con le Linee Guida Regionali approvate con DGR n. 822 del 6 giugno 2022. Tali linee guida prevedono otto opzioni di gestione, da quella più sostenibile (mantenimento in loco) fino alla rimozione e smaltimento in impianti autorizzati. In contesti urbanizzati e con alta pressione turistica, come nel caso di Manfredonia, viene privilegiata l’opzione n.1: spostamento temporaneo degli accumuli in situ, verso aree appartate dello stesso litorale, a bassa frequentazione.

Il sito individuato, come già nel 2024, è localizzato nei pressi della foce del fiume Candelaro, lontano dalle aree di balneazione più frequentate. I concessionari sono tenuti a comunicare al Comune e alla Capitaneria di Porto, con almeno 20 giorni di preavviso, la scelta dell’opzione gestionale, corredandola di una scheda tecnica contenente i volumi stimati di biomassa da movimentare.

Il protocollo non comporta oneri economici per il Comune: i costi relativi alle attività di raccolta, movimentazione e gestione delle biomasse sono interamente a carico dei concessionari aderenti. La sottoscrizione degli accordi operativi sarà curata dal Dirigente del Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”.