MANFREDONIA – La stagione turistica è ormai iniziata, ma le strutture ricettive della città non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale in merito alla programmazione dell’imposta di soggiorno per l’estate 2025. A sollevare la questione è il Consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo e vicepresidente della Commissione Urbanistica, Ambiente e Territorio, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al Sindaco Domenico La Marca e agli organi istituzionali competenti.

Marasco richiama l’attenzione sulla mancata convocazione del tavolo tecnico dedicato proprio alla gestione dell’imposta di soggiorno, uno strumento essenziale per finanziare i servizi al turista. «Si parla ogni anno della necessità di programmare con largo anticipo l’uso dei fondi derivanti dall’imposta, ma ancora oggi – a stagione avviata – non abbiamo un piano, né è stato avviato alcun confronto con operatori del settore e rappresentanze di categoria», sottolinea il consigliere.

Una critica che punta il dito contro l’inerzia dell’Amministrazione, accusata di non aver coinvolto né il Consiglio comunale né le associazioni di categoria in una discussione partecipata sulle strategie per il rilancio del turismo. «La concertazione è fondamentale – prosegue Marasco – soprattutto in una realtà come la nostra, che punta sempre più sul turismo come volano economico». L’imposta di soggiorno, secondo quanto ribadito più volte anche dagli operatori turistici locali, dovrebbe essere destinata in modo esclusivo al miglioramento dei servizi al turista: accoglienza, pulizia, decoro urbano, sicurezza e infrastrutture di supporto.

Nell’interrogazione presentata, Marasco chiede formalmente al sindaco La Marca di rendere noto quali siano le strategie messe in campo per l’estate 2025: «Gli operatori sono pronti, ma non hanno alcuna informazione su eventi, interventi infrastrutturali o servizi previsti». Un vuoto che rischia di compromettere la qualità dell’offerta turistica proprio nel momento in cui Manfredonia dovrebbe dimostrare capacità organizzativa e visione.

Non mancano le criticità segnalate da cittadini e operatori economici: la pulizia delle strade e la scerbatura in città e lungo la Riviera Sud del Golfo – in particolare nella zona della scogliera dell’Acqua di Cristo – rappresentano un’urgenza non più rinviabile. A ciò si aggiungono le richieste di potenziamento dei parcheggi nei pressi dei lidi, miglioramento degli accessi al mare e un piano di accoglienza turistica nel centro storico, oggi carente di punti informativi e segnaletica adeguata.

Altro nodo cruciale sollevato da Marasco è la situazione della rete fognaria cittadina e del sistema AQP, definito “gravissimo” per l’impatto che ha sulla qualità della vita e sull’immagine della città agli occhi dei turisti.

Il consigliere conclude con un appello alla responsabilità istituzionale, chiedendo al sindaco di intervenire tempestivamente per convocare il tavolo tecnico e fornire risposte concrete e trasparenti a un’intera categoria che attende da mesi indicazioni su come verranno impiegati i fondi raccolti tramite l’imposta di soggiorno.

«Non possiamo permetterci di navigare a vista – afferma Marasco –. Il turismo ha bisogno di visione, progettualità e, soprattutto, rispetto per chi lavora ogni giorno per far crescere questo territorio».