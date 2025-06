Lo sfogo della mamma di Martina Carbonaro: “Non mi giudicate, per lei mi facevo uccidere”

NAPOLI – Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, rompe il silenzio sui social con un lungo e commovente messaggio rivolto a chi ha criticato il suo atteggiamento durante le recenti interviste e sui commenti apparsi online.

Le polemiche e il video rimosso

Nei giorni scorsi, la vicenda di Martina è tornata al centro dell’attenzione pubblica anche a causa di un video pubblicato da un noto tiktoker napoletano, che aveva come intento quello di ricordare la giovane vittima.

Tuttavia, il filmato – poi subito rimosso – ha suscitato molte polemiche perché alcuni utenti lo hanno interpretato come una sorta di pubblicità o frainteso come un tentativo di sfruttare la tragedia.

La stessa famiglia di Martina si è trovata al centro delle critiche, in particolare per l’apparente freddezza mostrata durante alcune interviste.

Il messaggio della madre

Enza Cossentino ha deciso di rispondere a queste accuse con parole sincere e piene di dolore:

“Mi state giudicando fredda, che non mi importa di Martina. Se mi vedete forte è perché la forza me l’ha data lei. Io sono stata sempre presente. Ho scoperto di uno schiaffo tre settimane fa ma nell’ultimo periodo lei era tranquilla.”

La donna ha spiegato che il suo atteggiamento non riflette indifferenza, ma piuttosto il dolore profondo che cerca di gestire ogni giorno:

“Posso solo immaginare quanta paura e sofferenza abbia avuto mia figlia. Chissà se mi ha chiamato: io per mia figlia mi facevo uccidere. Era tutto per me. Quindi non mi giudicate.”