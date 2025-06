Manfredonia, 30 maggio 2025 – La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 124 il progetto di transizione del sistema di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, con il passaggio dal tradizionale sistema “porta a porta” a un modello di raccolta di prossimità basato su isole ecologiche informatizzate. L’intervento, che inizialmente interesserà i comparti CA1, CA2 e CA4, è finanziato attraverso fondi PNRR per un importo complessivo di € 909.886,81.

Il progetto nasce nell’ambito dell’ARO FG/1 e si inserisce all’interno della linea d’intervento M2C1.1 I1.1 – “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il sistema informatizzato prevede contenitori ad accesso controllato, in grado di identificare l’utenza e monitorare i volumi di conferimento, attivando allarmi in caso di superamento delle soglie.

L’azienda ID&A S.r.l. di Brescia si è aggiudicata la fornitura tramite gara pubblica, come da Determinazione Dirigenziale n. 1063/2024, con contratto formalizzato il 25 settembre 2024. L’iniziativa si configura come strategica per ridurre i costi del servizio, aumentare l’efficienza logistica e migliorare il decoro urbano, senza nuovi oneri a carico del bilancio comunale.

Parallelamente, è stato previsto un secondo intervento volto alla riqualificazione della raccolta differenziata nel centro storico. In collaborazione con ASE Spa, società in-house del Comune, saranno installate 30 schermature mobili per contenitori da 240 litri ciascuno, destinate alle utenze commerciali food. Queste strutture, cofinanziate dal bando ANCI-Co.Re.Ve., ospiteranno rifiuti in vetro, plastica e metalli, contribuendo al miglioramento del decoro nei contesti urbani più delicati.

Per selezionare i destinatari delle schermature, sarà indetto un avviso pubblico entro il mese di giugno, rivolto alle attività commerciali non domestiche del centro storico, in regola con la TARI e titolari di concessione di suolo pubblico. In assenza di ulteriori criteri, le assegnazioni saranno determinate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La Giunta ha inoltre dato mandato al Dirigente del Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” di coordinare l’attuazione operativa del progetto, affiancando ASE Spa sia nella gestione logistica delle nuove isole ecologiche, sia nell’individuazione delle attività interessate dal secondo intervento.

Infine, l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere, ove necessario, con la realizzazione degli allacci alla rete elettrica delle isole ecologiche, qualora le dotazioni tecnologiche non garantissero la piena autonomia operativa.