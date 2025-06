Manfredonia. Con deliberazione n. 120 del 30 maggio 2025, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato importanti determinazioni operative per la realizzazione della nuova edizione del Manfredonia Festival, la rassegna culturale estiva in programma da giugno a settembre.

Il Festival, già annunciato con atto di indirizzo n. 76 del 4 aprile 2025, rappresenta un punto centrale nella strategia dell’Amministrazione per la valorizzazione del territorio, il rafforzamento del senso di comunità e la promozione dell’immagine di una città dinamica, inclusiva e attrattiva.

Su proposta dell’Assessora con delega al Welfare di Comunità e Cultura, Dott.ssa Maria Teresa Valente, la Giunta ha deliberato di affidare a un soggetto imprenditoriale esterno, con comprovata esperienza nel settore degli eventi culturali, una serie di attività chiave per la realizzazione e la promozione del Festival. Si tratta di un supporto tecnico-organizzativo che mira a garantire un elevato standard qualitativo, la coerenza del cartellone e la massima visibilità della manifestazione a livello locale e sovralocale.

Le attività affidate all’esterno

In particolare, le funzioni affidate al soggetto incaricato comprendono:

Il coordinamento organizzativo dell’intero cartellone degli eventi;

La realizzazione della comunicazione visiva e dei materiali grafici promozionali;

L’organizzazione della conferenza stampa di presentazione ufficiale;

La produzione di contenuti multimediali (foto e video) a fini documentali e promozionali;

La gestione dei canali social e delle attività di digital PR.

Nonostante il coinvolgimento di un soggetto esterno per la parte operativa e comunicativa, l’Amministrazione ha precisato che la direzione artistica del Festival resterà in capo all’Ente. Una scelta che riflette la volontà di mantenere una forte identità pubblica del progetto, preservando coerenza culturale e visione strategica.

L’Amministrazione comunale ha già attivato nei mesi scorsi un percorso partecipativo per la definizione del programma del Festival, lanciando un Avviso pubblico (determinazione n. 628 del 7 aprile 2025) rivolto a soggetti interessati a proporre iniziative autofinanziate da inserire nel cartellone. Alla scadenza dell’Avviso sono pervenute oltre cinquanta proposte, molte delle quali accompagnate da richieste di supporto logistico e per i costi SIAE. Ciò dimostra l’ampio coinvolgimento del tessuto associativo, culturale e imprenditoriale cittadino, in linea con l’obiettivo di un Festival partecipato e rappresentativo delle energie del territorio.

Per garantire l’avvio tempestivo delle attività organizzative e promozionali, la Giunta ha inoltre dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Tale decisione consentirà agli uffici comunali competenti di attivare senza indugi le procedure amministrative necessarie all’individuazione del soggetto incaricato, secondo criteri di trasparenza, competenza e economicità.