Manfredonia (Foggia) – Ieri sera, intorno alle 20, si è verificato un incidente nella zona Comparti, tra via Italia e via Francia.

Due ragazzini di 12 anni sono stati investiti da un veicolo mentre attraversavano la strada.

Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, il conducente non stava andando a velocità sostenuta e non si sono registrati feriti gravi.

Le condizioni dei due giovani sono rassicuranti, e sono stati subito soccorsi sul posto.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che non ci siano state conseguenze serie per i ragazzini.

Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e ricostruendo l’accaduto.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ma anche sollievo per le condizioni dei minori coinvolti.

La speranza è che situazioni come questa possano essere prevenute in futuro attraverso una maggiore attenzione e controlli nelle aree frequentate da bambini e ragazzi.