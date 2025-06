Realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane

Progetto in risposta alla Sub-Azione 2.13.2, volto al recupero della rete ecologica periurbana e alla sua connessione con i siti Natura 2000, attraverso interventi in punti strategici come la Pinetina di Siponto, i canali del Polder, il sito archeologico naturalistico di Siponto e nuovamente l’Oasi Laguna del Re. L’iniziativa si inserisce in coerenza con il Progetto Strategico Territoriale “Patto Città-Campagna” del PPTR della Regione Puglia.