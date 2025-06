Michela Radino, morta in un incidente a Canosa di Puglia: aveva 25 anni, ferita l'amica che era al volante

Canosa di Puglia (BAT) – È di un bilancio drammatico quello dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla statale 93, nel territorio di Canosa di Puglia.

Intorno alle 2:40, un’auto è finita in una cunetta dopo aver perso il controllo, causando la morte di una giovane donna e il ferimento della sua amica.

La vittima è Michela Radino, 25 anni originaria di Rapolla, che ha perso la vita sul colpo nell’impatto violento.

A bordo dell’auto c’era anche un’amica, una ragazza di circa 20 anni sempre di Rapolla, che è rimasta ferita ma non in pericolo di vita.

La conducente, soccorsa dai volontari dell’Oer (Organizzazione Emergenze Radiocomunicazioni), è stata trasportata all’ospedale Bonomo di Andria.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, l’auto avrebbe perso improvvisamente il controllo mentre percorreva la strada verso Lavello, finendo fuori carreggiata e cappottando in una cunetta.

L’impatto è stato molto violento e ha causato la morte immediata della giovane Michela Radino.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause esatte dell’incidente.

I militari stanno verificando eventuali fattori come velocità e condizioni della strada al momento del sinistro. La dinamica resta da accertare anche alla luce delle testimonianze raccolte sul luogo.

La comunità di Rapolla e i familiari delle giovani sono sconvolti da questa tragedia che si aggiunge a un bilancio già pesante di incidenti stradali nelle ultime settimane.

Le autorità continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

Lo riporta ilmessaggero.it