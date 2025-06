Pescara, giovane muore dopo l’uso del taser durante un arresto

Pescara – Un giovane di 30 anni è deceduto nella serata di ieri nei locali della Questura di Pescara, a seguito di un arresto durante il quale è stato utilizzato il taser.

La vicenda, ancora al centro di indagini, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe opposto resistenza durante il fermo da parte delle forze dell’ordine, che si sono trovate costrette a usare il taser per riuscire a bloccarlo.

Dopo l’intervento, il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo.

La procura di Pescara ha aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto, e al momento mantiene il massimo riserbo.

Si sta valutando una possibile correlazione tra l’uso del taser e l’arresto cardiaco che ha portato alla morte del giovane.

L’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore, fornirà ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

L’episodio solleva ancora una volta il dibattito sull’uso delle armi non letali come il taser in situazioni di tensione e resistenza.

La comunità attende con attenzione gli sviluppi delle indagini, mentre le autorità si sono limitate a confermare che tutte le procedure sono state seguite nel rispetto delle normative vigenti.

Lo riporta rainews.it