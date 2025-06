MANFREDONIA (FOGGIA) – “È stato approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge che introduce significative modifiche al Codice penale in materia di tutela degli animali.

Si tratta di una riforma attesa da tempo, che rappresenta un passo fondamentale verso una società più civile e rispettosa della vita in tutte le sue forme.

Il nuovo impianto normativo prevede un aggravamento delle pene per chi si rende responsabile di atti di maltrattamento o uccisione di animali, sia di proprietà che randagi.

Per la prima volta, la legge riconosce e tutela gli animali in quanto esseri senzienti, dotati di sensibilità e diritti, indipendentemente dal loro legame affettivo o patrimoniale con l’uomo.

Tra gli aspetti più rilevanti della riforma vi sono:

L’inasprimento delle sanzioni per i reati di crudeltà, abbandono, violenza e uccisione di animali;

L’estensione della tutela legale agli animali in senso ampio, superando la visione antropocentrica finora predominante;

Il riconoscimento della valenza etica e sociale della protezione animale, inserita nel più ampio quadro del benessere ambientale.

La legge si colloca all’interno di un percorso di civiltà già intrapreso da diversi Paesi europei, e pone l’Italia tra le nazioni che maggiormente riconoscono il valore intrinseco della vita animale.

Soddisfazione da parte dei Consiglieri Comunali di Forza Italia

I Consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia accolgono con profondo favore questa importante innovazione legislativa, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo e dalla maggioranza parlamentare.

La norma risponde in modo concreto e deciso alla crescente sensibilità della popolazione sul tema della tutela degli animali, sensibilità che ha trovato espressione anche a livello locale.

La nostra città, infatti, è stata recentemente teatro di episodi di violenza e maltrattamento ai danni di animali domestici, che hanno suscitato indignazione e dolore nell’intera comunità. Di fronte a tali atti intollerabili, era doveroso un intervento legislativo chiaro e incisivo.

Un impegno che prosegue anche a livello locale

Questa legge, oltre a rappresentare un deterrente più efficace, ha un’importante funzione educativa e culturale.

Come amministratori locali, ci impegniamo a promuovere e sostenere politiche attive per il benessere animale: rafforzando i controlli, collaborando con le associazioni animaliste del territorio e incentivando iniziative di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

La protezione degli animali non è solo una questione normativa, ma un dovere morale. È espressione di una società che riconosce il valore della vita, la dignità di ogni creatura e il rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Con questa nuova legge, l’Italia compie un passo importante in avanti. Ora spetta a tutti – cittadini, istituzioni, enti locali – rendere effettivi i principi che essa sancisce. Solo così potremo costruire un futuro in cui la tutela degli animali sia parte integrante del nostro vivere quotidiano”.

Lo riportano i Consiglieri di Forza Italia di Manfredonia.