Vieste diventa set cinematografico: al via oggi le riprese del film di Pio e Amedeo “Oi vita Mia”

Vieste (Foggia) – La città di Vieste si trasforma in un grande set cinematografico a partire da oggi, con l’inizio delle riprese del nuovo film interpretato dal duo comico foggiano Pio e Amedeo.

Il lungometraggio, ancora senza titolo definitivo ma provvisoriamente chiamato “Oi vita Mia”, è prodotto dalla società romana “Our Films Spa” e promette di portare un’onda di entusiasmo e visibilità nel cuore del Gargano.

Un cast d’eccezione e coinvolgimento locale

Oltre ai due protagonisti principali, il film vedrà la partecipazione di altri attori di rilievo, tra cui alcune importanti figure pugliesi come Lino Banfi e Riccardo Scamarcio.

La produzione ha aperto anche un casting aperto ai cittadini viestani e garganici, invitandoli a partecipare come comparse o figuranti, contribuendo così a rendere ancora più autentica questa produzione che coinvolge direttamente la comunità locale.

La trama: due mondi che si incontrano

La storia narra le vicende di due personaggi – interpretati da Pio e Amedeo – che gestiscono rispettivamente un centro di recupero per ragazzi con un passato difficile e un centro anziani.

Per un espediente narrativo, i due centri finiranno per condividere la stessa struttura, dando vita a una commedia che mette in scena il confronto tra generazioni diverse: giovani e anziani.

Tra conflitti, differenze culturali e inaspettate comunanze, nascerà una nuova famiglia all’interno della quale emergeranno valori universali di solidarietà e comprensione.

Riprese principalmente a Vieste

Le scene saranno girate quasi interamente a Vieste, con alcune eccezioni che prevedono alcune riprese a San Giovanni Rotondo e a Foggia.

Durante i due mesi di lavorazione, sono previsti allestimenti di set in vari punti della cittadina, il che potrebbe comportare disagi alla circolazione veicolare e pedonale.

La produzione ha chiesto la collaborazione dei cittadini per facilitare le operazioni di allestimento e ripresa, sottolineando anche l’importante valenza promozionale dell’evento per il territorio.

Una grande occasione per Vieste

L’arrivo della troupe cinematografica rappresenta non solo un’opportunità di visibilità internazionale per Vieste, ma anche un momento di festa e partecipazione collettiva.

La città si prepara ad accogliere attori, registi e tecnici con entusiasmo, consapevole che questa esperienza potrà lasciare un segno positivo nel panorama culturale ed economico locale.

Per ulteriori aggiornamenti sulla produzione e sulle eventuali variazioni nella viabilità, si invita la cittadinanza a seguire gli avvisi ufficiali del Comune di Vieste.

Lo riporta garganotv.com