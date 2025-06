VIESTE (FOGGIA) – Si svolgerà nella mattinata di mercoledì 4 giugno, lungo il litorale della località Baia dei Campi nel Comune di Vieste (Foggia), una complessa esercitazione di protezione civile finalizzata alla gestione del rischio incendi boschivi.

L’operazione, denominata “FIREVAC 2025”, sarà coordinata dalla Protezione Civile Puglia e dalla Direzione Marittima di Bari, con il dispiegamento di risorse terrestri e navali.

L’iniziativa è organizzata dai Comandi del Compartimento Marittimo di Manfredonia, dai Vigili del Fuoco di Foggia, dal 118 di Foggia e dal Comune di Vieste.

Il scenario simulato prevede l’incendio di un’ampia area di vegetazione retrostante una struttura ricettiva, interamente circondata dalle fiamme e isolata da ogni via di fuga terrestre, rendendo necessaria l’evacuazione dei presenti esclusivamente via mare.

L’obiettivo principale dell’esercitazione è testare la capacità di risposta coordinata a terra e in mare da parte di tutti gli enti coinvolti, con particolare attenzione al flusso delle comunicazioni operative e alle procedure di evacuazione.

All’operazione parteciperanno le forze di Polizia operanti in mare, le organizzazioni locali di protezione civile, circa 50 volontari che simuleranno le persone da soccorrere e le società di trasporto passeggeri via mare.

Il tema degli incendi boschivi rappresenta un problema costante per il Gargano, come dimostrato dal vasto incendio dello scorso luglio in località Baia San Felice, che distrusse 250 ettari di bosco e costrinse all’evacuazione 540 turisti da una struttura ricettiva.

In quell’occasione, solo l’intervento tempestivo delle squadre operative scongiurò conseguenze più gravi.

L’esercitazione rientra nelle attività di “SEAcurity – La sicurezza del cittadino sulla costa e sul mare”, progetto promosso dal Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con la Direzione Marittima di Bari, nell’ambito del tavolo tematico permanente della Giornata della Costa.

L’iniziativa punta a sensibilizzare sui rischi naturali e antropici che interessano le aree costiere, promuovendo comportamenti responsabili e azioni preventive.

In vista dell’avvio della stagione estiva, viene ricordata l’attivazione continua del Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE) 112 e del Numero Emergenze in Mare 1530, entrambi attivi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno su tutto il territorio nazionale.

