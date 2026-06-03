FOGGIA – Prosegue l’iter amministrativo per l’affidamento dei servizi del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) del Comune di Foggia. La Provincia ha nominato la commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte nell’ambito della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la gestione delle attività rivolte a rifugiati e richiedenti asilo. L’importo complessivo della gara supera 1,6 milioni di euro e rappresenta uno dei principali interventi programmati dall’amministrazione comunale nel settore dell’inclusione sociale.

La procedura è stata avviata dal Comune di Foggia attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia, alla quale l’ente ha aderito nel 2024. L’accordo quadro prevede l’individuazione di un unico operatore economico incaricato di assicurare i servizi previsti dal Sistema di Accoglienza e Integrazione destinati ai beneficiari dei programmi di protezione internazionale.

L’importo a base di gara è pari a 1.626.909,52 euro oltre IVA e l’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla scadenza dei termini è pervenuta una sola offerta, presentata dall’Arci Comitato Provinciale di Foggia. Dopo una prima fase di verifica amministrativa, la documentazione è stata integrata attraverso il soccorso istruttorio previsto dalla normativa sugli appalti pubblici e l’operatore economico è stato ammesso al prosieguo della procedura.

La commissione giudicatrice sarà presieduta dall’architetto Michele Martire, funzionario tecnico e responsabile dell’Area 7 del Comune di Rutigliano. Ne faranno parte anche il dirigente contabile del Comune di Lucera Raffaele Cardillo e la già segretaria comunale Giuliana Maria Galantino. Il ruolo di segretario verbalizzante sarà svolto da Nicola Di Stasio, istruttore amministrativo della Provincia di Foggia.

I commissari avranno il compito di esaminare l’offerta tecnica ed economica e di attribuire i relativi punteggi secondo i criteri fissati dal disciplinare di gara. L’attività rappresenta un passaggio fondamentale per l’individuazione del soggetto che dovrà garantire servizi di accoglienza, orientamento, integrazione sociale e supporto ai beneficiari del programma SAI presenti sul territorio comunale.

Il progetto riveste particolare rilevanza per Foggia, città che negli anni ha ospitato numerosi percorsi di accoglienza e inclusione rivolti a persone titolari di protezione internazionale. Attraverso il nuovo accordo quadro, l’amministrazione punta a garantire continuità ai servizi e a consolidare gli strumenti di sostegno destinati ai soggetti più vulnerabili.