AMMI dona un computer a 'Manfredonia Autismo' e farmaci per i feriti in Ucraina

Un computer portatile destinato all’associazione Manfredonia Autismo e un carico di farmaci e materiale sanitario inviato in Ucraina per assistere i soldati feriti al fronte. Sono le ultime iniziative solidali portate avanti dalla Sezione AMMI di Manfredonia (Associazione Mogli Medici Italiani – Donne per la Salute), impegnata nel rispondere alle necessità sociali e umanitarie provenienti dal territorio e non solo.

L’associazione, guidata dalla presidente Michela D’Errico, con il sostegno del direttivo e delle socie, ha rafforzato nei mesi scorsi la collaborazione con Manfredonia Autismo, realtà composta da genitori e volontari nata per sostenere le famiglie, favorire l’inclusione e costruire una rete di supporto per le persone con disturbi dello spettro autistico.

Nel corso di una piccola cerimonia è stato consegnato un computer portatile all’associazione cittadina. All’incontro ha preso parte anche la presidente dell’APS Manfredonia Autismo, Rosanna Olivieri, accompagnata da utenti e volontari. Il dispositivo è stato accolto con grande apprezzamento, soprattutto in vista della prossima apertura di una nuova sede, che necessiterà di attrezzature informatiche e arredi.

Durante la stessa serata, le socie dell’AMMI hanno inoltre ascoltato il videomessaggio della volontaria ucraina incaricata di ricevere il pacco di medicinali spedito dall’Italia, contenente antibiotici, antidolorifici, disinfettanti, siringhe, bende e termometri, destinati agli ospedali che assistono i militari feriti rientrati dal fronte.

“Abbiamo conosciuto la signora Oksana Kosmynka che rappresenta molte delle connazionali che, come lei, lavorano da noi da diversi anni, ben prima del doloroso scoppio della guerra che ha travolto il loro Paese e che, come ogni altro conflitto in corso nel mondo, non ha ragione di esistere. Tutte queste donne e lavoratrici vivono con la costante apprensione per le sorti dei familiari rimasti in Ucraina e si prodigano per mandare aiuti di qualsiasi genere, facendo talvolta appello anche alla sensibilità della comunità locale”, spiegano dall’associazione.

La Sezione AMMI Manfredonia guarda ora ai prossimi progetti nell’ambito della divulgazione scientifica, dell’informazione pubblica e della sensibilizzazione sul rispetto delle differenze di genere.

Tra le iniziative in fase di realizzazione figurano una borsa di studio dedicata alla Medicina di Genere, sviluppata in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, e un ciclo di incontri sull’Educazione all’Affettività, che dovrebbe prendere il via dal prossimo anno scolastico in un istituto superiore cittadino.