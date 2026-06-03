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Home // Cronaca // Armando Li Bergolis in una lettera a StatoQuotidiano: «Intercettazioni non verificate, non voglio essere etichettato come capomafia»

PRECISAZIONE LI BERGOLIS Armando Li Bergolis in una lettera a StatoQuotidiano: «Intercettazioni non verificate, non voglio essere etichettato come capomafia»

L’intercettazione “Orti Frenti” avrebbe dovuto essere dichiarata illegale e quindi inutilizzabile, e che le conversazioni non avrebbero dovuto essere né trascritte né divulgate

Armando Li Bergolis invia una lettera a StatoQuotidiano: «Intercettazioni non verificate, non voglio essere etichettato come capomafia»

Armando Li Bergolis invia una lettera a StatoQuotidiano: «Intercettazioni non verificate, non voglio essere etichettato come capomafia»

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Armando Li Bergolis interviene in replica all’articolo pubblicato (da altra testata giornalistica,ndr) il 31 maggio 2026, contestando la ricostruzione fondata, a suo dire, su prove non adeguatamente verificate.

Nella lettera, Li Bergolis afferma di rispettare le sentenze, ma rivendica il diritto, “come cittadino”, di non condividerle e di criticarle. Il punto centrale riguarda le intercettazioni ambientali relative alla Peugeot 306 e alla cosiddetta “Orti Frenti”, che, secondo quanto sostiene, non sarebbero state valutate nella loro autenticità, integrità, veridicità, completezza e legalità.

Per la Peugeot 306, Li Bergolis precisa che l’intercettazione sarebbe avvenuta dal 3 luglio al 17 settembre 2001 e non “per diversi anni”. Le sette cassette DAT DDS, scrive, sarebbero copie della Polizia giudiziaria e non copie dell’Autorità giudiziaria; inoltre, non risulterebbero conformi agli originali perché prive della stringa MD5, elemento indicato come garanzia di corrispondenza.

Sulla captazione “Orti Frenti”, Li Bergolis sostiene che l’analisi si sarebbe concentrata solo su alcune conversazioni, definite del “summit, riunione, trappola”, senza approfondire il contenuto delle ulteriori intercettazioni registrate, complessivamente 1.253. Il perito nominato dalla Corte d’Assise di Foggia, dottor Manduzio, non avrebbe potuto affermare l’originalità delle cassette DAT DDS Sony, poiché sarebbe stato necessario confrontarle con cassette TDK presenti agli atti della Procura e poi non più rinvenute.

Nella lettera si cita anche un tono continuo proveniente dalla linea telefonica, con frequenza di 425 Hertz, rilevato nei progressivi dal 1220 al 1253. Secondo il perito, tale caratteristica non consentirebbe di stabilire l’origine del suono né di attribuirlo all’apparato RT6000. Per Li Bergolis, anche su questo punto non vi sarebbe stato un adeguato approfondimento, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile accertare e ascoltare il contenuto delle conversazioni intercettate.

Dagli atti richiamati emergerebbe inoltre che l’apparato RT6000 utilizzato per “Orti Frenti” sarebbe stato staccato e portato fuori dalla sala ascolto. La registrazione risulterebbe interrotta dall’8 al 14 dicembre 2003, ripresa il 15 dicembre, nuovamente sospesa, poi ripresa il 20 dicembre e conclusa il 23 dicembre, prima del termine autorizzato.

Li Bergolis richiama infine tre VHS che avrebbero dovuto contenere immagini dei partecipanti in entrata e uscita dalla masseria “Orti Frenti”, ma che sarebbero risultate cancellate e prive di immagini. Anche su questo, sostiene, non sarebbe stato svolto alcun approfondimento.

Per queste ragioni, conclude che l’intercettazione “Orti Frenti” avrebbe dovuto essere dichiarata illegale e quindi inutilizzabile, e che le conversazioni non avrebbero dovuto essere né trascritte né divulgate. Lo stesso, aggiunge, varrebbe per la Peugeot 306, trattandosi di copie e non di originali.

La lettera si chiude con una dichiarazione personale: Li Bergolis conferma la volontà di “riprendere il percorso” della propria vita, dedicandosi alla famiglia e al lavoro, e chiede di non essere etichettato come capomafia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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