MANFREDONIA – Doveva essere un momento dedicato ai valori della Repubblica e della Costituzione, ma si è trasformato in uno degli argomenti più discussi delle ultime ore sui social cittadini. Al centro del confronto, la partecipazione di cittadini di origine straniera alla lettura di alcuni articoli della Carta costituzionale durante le celebrazioni del 2 Giugno a Manfredonia.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della Festa della Repubblica, ha immediatamente acceso il dibattito. Da una parte chi l’ha interpretata come un segnale di inclusione e partecipazione civica; dall’altra chi ha giudicato la scelta fuori contesto rispetto al significato storico della ricorrenza nazionale.

Tra i commenti favorevoli emerge l’idea di una città capace di rappresentare “l’Italia multiculturale”, composta anche da persone che vivono e lavorano sul territorio contribuendo alla vita della comunità. Alcuni cittadini hanno definito l’evento una “bellissima iniziativa”, mentre altri hanno sottolineato come la Costituzione richiami principi di uguaglianza, libertà e partecipazione validi per tutti.

Sul fronte opposto non sono mancate critiche anche molto dure. Nei commenti pubblicati online ricorrono espressioni come “pura ipocrisia”, “strumentalizzazione” e “propaganda”. Alcuni utenti sostengono che la Festa della Repubblica dovrebbe mantenere un carattere esclusivamente legato alla cittadinanza italiana, mentre altri contestano quella che definiscono una scelta dal forte valore simbolico e politico.

Nel mezzo si collocano posizioni più moderate, secondo cui la questione non riguarda tanto la presenza di cittadini stranieri quanto le modalità con cui sono stati individuati i partecipanti. Alcuni interventi hanno infatti ricordato che la partecipazione alla lettura degli articoli costituzionali sarebbe stata aperta a tutti attraverso una semplice prenotazione.

Il dibattito, tuttavia, va oltre il singolo evento. Le reazioni mostrano come temi quali integrazione, appartenenza e identità continuino a dividere l’opinione pubblica anche a livello locale. Da una parte chi vede nell’inclusione una naturale evoluzione della società contemporanea; dall’altra chi teme che alcune iniziative possano alterare il significato delle ricorrenze nazionali.

A distanza di poche ore dalla celebrazione, una certezza emerge con chiarezza: la lettura della Costituzione in piazza è riuscita a riportare al centro della discussione pubblica i valori della convivenza civile e il ruolo delle istituzioni nel rappresentare una comunità sempre più articolata e pluralista. Un confronto acceso, destinato probabilmente a proseguire anche nei prossimi giorni.